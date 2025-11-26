Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, dentro de la Estrategia Nacional de Lectura, la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior (SEMSyS) organizó la conferencia “Lo que somos y lo que podemos ser”, impartida por Consuelo Terán Rodríguez, magistrada y defensora de los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

En representación del titular de la subsecretaría, Igor Crespo Solís, la directora de Formación y Superación Profesional de Docentes, Ariadna Miguel Chávez Cobos, encabezó esta actividad, en donde subrayó que esta conmemoración no es solo una fecha más, sino un llamado permanente a reflexionar, tomar conciencia y actuar frente a una problemática que afecta a miles de mujeres.

Destacó que la violencia en todas sus formas sigue siendo una realidad dolorosa entre las y los mexicanos y afirmó que todas las instituciones públicas, como la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), tienen la responsabilidad de contribuir a erradicarla.

“La educación es una de las herramientas más poderosas para prevenir la violencia, promover la igualdad y garantizar los derechos de todas las personas”, añadió.

Reafirmó el compromiso del sector educativo en la entidad de construir espacios escolares y laborales seguros, libres de discriminación y donde cada persona pueda desarrollarse plenamente.

Resaltó que para este propósito se cuenta con el respaldo total del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien, mediante la SET a cargo del secretario Miguel Ángel Valdez García, impulsa una política educativa incluyente, de respeto y humanista para todas y todos.

En la conferencia, la magistrada Terán Rodríguez ofreció un mensaje profundo y sensible sobre la importancia de fortalecer la cultura de paz, la igualdad sustantiva y el acompañamiento a mujeres que han enfrentado situaciones de violencia, invitando además a reflexionar sobre lo que somos como sociedad y lo que podemos llegar a ser a través de la educación y el compromiso colectivo.

Como parte de esta jornada, en la que asistieron estudiantes de la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas (BENFT), y en el marco de la Estrategia Nacional de Lectura, se realizó también una actividad de promoción lectora, destacando que leer es una vía para comprender otras realidades, construir empatía y generar entornos más justos y equitativos.