Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A dos años del paro de labores convocado por la Sección 30 del SNTE en septiembre de 2023, las críticas contra su dirigente Arnulfo Rodríguez Treviño se intensifican.

El vocero del Movimiento Democrático Nuevo Sindicalismo, Arnulfo Alonso Lima, reiteró que dicho movimiento fue utilizado como instrumento de presión política para obtener beneficios personales y cuotas de poder.

“El Gobierno del Estado entregó la Secretaría de Educación como ‘premio’ al cacique senil y de oscuros manejos, Arnulfo Rodríguez Treviño y su racita, como pago del chantaje político derivado del paro loco del magisterio tamaulipeco”, acusó.

Según Alonso Lima, los “ganones” del paro no fueron los maestros ni la niñez tamaulipeca, sino los operadores del grupo de Arnulfo Rodríguez, quienes siguen recibiendo direcciones estratégicas como el Consejo Estatal de Educación, otorgado al “mediocre y servil Pedro Vargas” (sic).

La crítica apunta a que los derechos sindicales han sido ignorados o utilizados como moneda de cambio, mientras la dirigencia actual beneficia únicamente a su círculo cercano, sin atender las verdaderas necesidades del magisterio ni de la educación pública.

“Esto no beneficia en nada a la niñez y juventud tamaulipecas”, refirió Alonso Lima, quien exhortó al Gobierno del Estado a no seguir entregando la SET a personajes corruptos y corruptores que, de acuerdo con su visión de las cosas, conforman “la actual dirigencia porril de la Sección 30” del SNTE. (Fotografía de referencia).