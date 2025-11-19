Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que a través de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos (FEAI) se obtuvo la vinculación a proceso de Gerardo “N” por el delito de desempeño de funciones en procuración de justicia, en su modalidad de perder un indicio relacionado con un hecho delictivo.

De acuerdo con la versión oficial de la FGJET, un Juez de Control emitió la resolución correspondiente, tras valorar los datos de prueba que acreditan la probable responsabilidad de Gerardo “N”, quien fuera Agente del Ministerio Público;

El ahora procesado AMP Gerardo “M” está siendo procesado por hechos registrados los días 31 de octubre y 7 de noviembre de 2019 en este municipio de Victoria, mismos que no fueron precisados por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

“Con acciones como esta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso con la legalidad, la disciplina y la honorabilidad de las y los servidores públicos que la integran, garantizando que las conductas ilícitas sean investigadas y sancionadas conforme a derecho”, indicó la dependencia.