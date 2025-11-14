Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos determinó la suspensión temporal de Antonio “N”, agente de la Policía Investigadora adscrito a la Unidad de Robos en Reynosa, tras haberse iniciado un procedimiento administrativo de separación por falta de requisito de permanencia.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes de la institución para garantizar que el personal operativo cumpla con los estándares legales y éticos establecidos en el marco normativo, indicó la dependencia.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso con la transparencia, la disciplina y la honorabilidad de las y los servidores públicos que la integran, en beneficio de la sociedad tamaulipeca”, refirió.