Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, en cumplimiento del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”, destruyó 22 vehículos con blindaje artesanal de los denominados “monstruos”.

Los vehículos estaban relacionados con 19 expedientes y fueron asegurados en diversas acciones en dicha entidad, derivado de la coordinación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en colaboración con la Guardia Estatal, y que presuntamente eran utilizados por miembros de grupos delictivos.

En el acto se contó con la presencia del Ministerio Público Federal (MPF), el cual coordinó la identificación y realizó las diligencias, así como de peritos oficiales y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, para verificar que el procedimiento se llevara a cabo en los términos de la norma aplicable.