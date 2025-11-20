Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- Derivado del seguimiento a un ciudadano que emprendió la huida al percatarse de la presencia del personal de la Guardia Estatal en la colonia Campestre Del Río de esta ciudad fronteriza se aseguraron 109 bolsas con narcóticos.

En la revisión, los agentes se percataron de que el contenido se componía de 75 bolsas con una hierba verde con características de la marihuana y otras 34 con las características de la cocaína.

Al huir, el civil se internó en un terreno baldío, dejando una mochila que contenía las bolsas antes mencionadas y un teléfono celular, indicios que fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.