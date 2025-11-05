Por Redacción

Hidalgo, Tamaulipas.- Tras haber sido separados por un accidente automovilístico, una familia y su mascota fueron reunidas nuevamente gracias a una acción humanista desempeñada por el personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero.

Elementos de esta corporación acudieron el día de ayer en atención a un accidente registrado en el kilómetro 73 de la Carretera Federal 85. Al arribar al sitio, se percataron de la presencia de un canino al interior de uno de los vehículos participantes.

Debido a que los ocupantes de la unidad fueron trasladados para recibir atención hospitalaria, el personal de Apoyo Carretero resguardó al canino en la Estación Segura Hidalgo para preservar su integridad.