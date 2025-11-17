Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en el Fraccionamiento Los Fresnos de Nuevo Laredo, personal de la Guardia Estatal aseguró un vehículo presuntamente empleado en actividades delictivas.

A unas calles de distancia del punto de avistamiento, la camioneta fue encontrada abandonada, y al ser verificada arrojó un reporte de robo en el extranjero.

En su interior se encontraron tres equipos de radiofrecuencia y cien bolsas que contenían un polvo blanco con características de la cocaína, indicios que, además del vehículo, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.