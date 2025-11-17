Por Agencias

Ciudad de México.- La Secretaría de Marina Armada de México (Marina) informó este domingo la detención de siete personas que presuntamente participaron en uno de los enfrentamientos entre las facciones criminales de Los Mayos y Los Chapos, registrados este fin de semana en Culiacán, Sinaloa, y que han dejado otras detenciones y ejecuciones vinculadas a los mismos grupos.

Según la institución, el operativo se activó tras un reporte sobre un presunto enfrentamiento en el poblado de El Guasimal, lo que movilizó a elementos navales del Grupo Interinstitucional para realizar recorridos terrestres en El Guasimal, La Noria, Mezquitita, Agua Blanca, El Pozo y las brechas que conectan esas comunidades, con el objetivo de interceptar actividades delictivas y detener o asegurar a presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Habitantes de El Guasimal informaron al personal naval que momentos antes se había registrado un enfrentamiento entre ambos grupos armados, del Cártel de Sinaloa. Ante ello, las fuerzas de seguridad ampliaron el operativo y, en la comunidad de El Pozo, localizaron una camioneta Dodge RAM 1500 con blindaje y torreta artesanal, así como equipo táctico, armas, cargadores, municiones y material para la elaboración de artefactos explosivos improvisados.

“Al ampliar los recorridos en citada comunidad, dentro del cementerio observaron personas armadas, procediendo a la detención de 7 personas masculinos con armamento, municiones, cargadores y equipo táctico, encontrándose 3 masculinos heridos aparentemente por proyectil de arma de fuego derivado del enfrentamiento antes mencionado”, se explicó.

En la zona también aseguraron una camioneta Dodge RAM-1500 color gris con blindaje y torreta artesanal, cuatro fusiles AK-47 cal. 7.62 mm, una ametralladora M60 cal. 7,62 mm, un fusil M4 cal. 5.56 mm, 13 niples galvanizados sin carga, para elaboración de artefactos explosivos improvisados, siete cargadores para AK-47 abastecidos, cuatro cargadores para fusil M4 abastecidos y 115 cartuchos cal. 5.56 mm a granel. 400 Cartuchos cal. 7.62mm a granel.

Los detenidos, el armamento y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades federales y estatales reiteraron su compromiso de reforzar la seguridad en Sinaloa e hicieron un llamado a la población a reportar emergencias al 911 y denuncias anónimas al 089.

El sábado pasado se registró otro enfrentamiento entre las mismas facciones del Cártel de Sinaloa en el poblado de El Guasimal. Tras una denuncia ciudadana, elementos federales y estatales del Grupo Interinstitucional realizaron recorridos terrestres y aéreos, durante los cuales detuvieron a nueve civiles y aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y tres vehículos. En el sitio también fueron localizadas cinco personas sin vida. (Iván Evair Saldaña y César Arellano/La Jornada).