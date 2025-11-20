Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La parroquia de Cristo Rey vive días de fiesta y encuentro comunitario con motivo de sus Fiestas Patronales 2025, que iniciaron el pasado 13 de noviembre y continúan durante toda esta semana hasta el domingo 23, día central de la celebración.

Los organizadores prepararon un programa que combina la espiritualidad con la convivencia social, reafirmando la importancia de la parroquia como espacio de fe y de unión para las familias victorenses.

Las actividades que se llevarán a cabo durante el resto de la semana son las siguientes.

MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE

– 5:00 p.m.: Peregrinación de sectores 4, 5 y 6 (salida: 17 y 18 Baja California).

– 6:00 p.m.: Santa Misa por los fieles difuntos.

JUEVES 20

– 6:00 p.m.: Santa Misa por las vocaciones sacerdotales, invitados de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes.

VIERNES 21

– 6:00 p.m.: Santa Misa por los fieles laicos, invitados de la Capilla del Espíritu Santo.

– SÁBADO 22

– 6:00 p.m.: Santa Misa por la comunidad parroquial, con la participación de todos los grupos parroquiales.

DOMINGO 23

El cierre de las fiestas será un día lleno de tradición y alegría:

– 6:00 a.m.: Mañanitas

– 7:00 a.m.: Santo Rosario

– 8:00 a.m., 11:30 a.m. y 1:00 p.m.: Santa Misas

– 10:00 a.m.: Peregrinación con carros alegóricos, saliendo del Estadio

– 6:00 p.m.: Santa Misa presidida por el Obispo Oscar Tamez Villarreal

– 7:30 p.m.: Festival artístico y fuegos pirotécnicos

Las Fiestas Patronales de Cristo Rey son fruto del trabajo conjunto de la parroquia y sus grupos, que año con año organizan actividades para fortalecer la fe y la convivencia. Este 2025, la invitación es abierta a toda la comunidad para participar en las celebraciones y compartir la alegría de la tradición.

Ubicación: Parroquia de Cristo Rey, 20 de Noviembre S/N, Col. Periodista