Por Agencias

Toluca, Estado de México.- La jerarquía del Toluca, su instinto y condición de campeón defensor de la Liga Mx aún tienen mucho qué decidir en instancias finales. Como hace cuatro meses en la definición del Clausura 2025, los Diablos derrotaron 2-0 a las Águilas con una voracidad que ninguna de las estrellas rivales, incluido el francés Allan Saint-Maximin, pudo provocarle fisuras.

Esta vez el partido no puso en juego ningún título anticipado, pero sí definió la suerte de las Águilas, que, de aspirar al primer lugar, tuvieron que conformarse con el cuarto mientras los escarlatas apuntan a la excelencia.

La afición en el estadio Nemesio Díez celebró el desenlace como si fuera una diablura. Hubo burlas, provocaciones, recordatorios por las recientes finales ganadas (Liga y Campeón de Campeones), así como el regocijo del argentino Antonio Mohamed, quien domina los enfrentamientos directos sobre el brasileño André Jardine, timonel de las Águilas.

Paulinho, bicampeón de goleo y en busca de su tercer cetro consecutivo, abrió la cuenta con un zurdazo pegado al poste (40). El brasileño Helinho redondeó la noche de los Diablos con el 2-0 definitivo (56). (Silvia Chávez/La Jornada).