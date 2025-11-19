Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Desde finales de 2020 en medios financieros se sabía que el Banco Accendo, “andaba mal”. Estaba en quiebra.

Semanas después el Gobierno de Tamaulipas -panista- invirtió con ellos 175 millones de pesos con tal de ganar una “lanita adicional”.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores retiró la licencia al banco y más de 400 clientes, entre ellos el Gobtam azul ¿de común acuerdo? se quedaron tronándose los dedos.

¿Cómo se llamó la obra? Un robo descarado, el gran atraco. Nadie ha sido llamado a cuentas por el vil asalto a las finanzas estatales.

Pues bien, el Congreso del Estado se dispone a acabar con eso de “bolsear”, invertir dinero público en títulos, valores y acciones de bolsa sujetos a riesgo o variaciones de mercado.

Será necesario reformar diez Leyes, desde la Constitución hasta las que crearon organismos como el Instituto Electoral y la Comisión de Derechos Humanos. La iniciativa es de Morena y será analizada el miércoles en comisiones.

No menciona al IPSSET, el que más “bolsea”. Ha perdido cantidades millonarias que no le pagan. Ahora mismo tiene cuentas por recuperar por nueve mil 300 millones de pesos (informe del primer trimestre de 2025).

En 2024 ganaron poco más de 80 millones en intereses. Otras veces han perdido.

Hay el caso de ex funcionarios cabecistas que se fueron “con hebra”. Pidieron prestado y no pagaron.

En Hacienda los panistas dejaron recibos por “préstamos especiales” por la suma de 9 millones. No les volvieron a ver ni el polvo. Huyeron. Es una vieja costumbre que creció en la administración egidista.

En adelante no podrán bolsear: El Instituto Electoral, la Fiscalía General de Justicia, Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia Administrativa. Si tienen algún billetillo oculto deberán ponerlo a disposición de tesorería para su incorporación al presupuesto.

“Por más autónomo que sea un organismo, no se puede poner en riesgo el dinero de los tamaulipecos”, dice la iniciativa, y recuerda el atraco de Accendo, cuya cuenta por cobrar anda por los 350 millones… Y contando intereses.

El compromiso del banco era por 1,093 días, un total de 37 pagarés cuyo vencimiento fue al 30 de junio de 2024, más allá de la administración cabezona. No recuperaron ni el primer abonito.

Si la Fiscalía Anticorrupción le echa el guante a la ex jefa de Hacienda, Lourdes Arteaga Reyna, podría soltar la sopa. No se mandaba sola, menos para depositar un billetote de ese tamaño.

Muy a la “sordeada” los magistrados del TRIELTAM sesionaron este martes 18 para resolver sobre un solo tema. Tenían meses que no se reunían.

Al presidente del organismo, René Sánchez Rivas, le circula muy lento la sangre. El expediente contra el acuerdo IETAM-A/CG-082/2025 estaba almacenado desde el 6 de junio Lo subieron a pleno casi cinco meses después.

Tema muy sencillo que se complicaron… Doña María Minerva Vargas Carreño, ex candidata a Magistrada del Tribunal de Justicia, denunció vía procedimiento sancionador a una contendiente, Minerva Cáceres Vázquez, en un pleito “cazado” que se traen.

Hablando de atracos, levantó polvo el señalamiento directo a dos ex jefes de Comunicación Social del cabecismo, Francisco García Juárez y Maximiliano Cortázar Lara, de saquear el presupuesto de esa dependencia para favorecer a gente que no tiene nada que ver con el medio, como es el Club de Futbol Tampico-Madero.

El ingrediente es que se vuelven a embarrar el “nanito” del ex Gobernador, Ismael, ahora diputado local.

¿Y el fuero? La versión de los diputados guindas es que tienen la mayoría calificada para desaforarlo y ponerlo a disposición de la fiscalía si es que, como se dice, metió mano en el saqueo.

La suma del desfalco, peculado o como se llame fue por 560 millones de pesos que salieron de varias secretarías a razón de 58 millones mensuales.

Diputados representaron denuncia en sesión del Congreso de febrero de 2025. Dicen que la transa fue un acuerdo entre el dueño del equipo, Alejandro Irarragorri y Francisco e Ismael Cabeza de Vaca.

Igual que el “bolseo” de lana con bancos en quiebra, otorgar ilegalmente dinero a los profesionales del futbol fue uno de los asaltos en despoblado más “famosos” de los panistas.

Por lo pronto el líder del Congreso, Humberto Prieto, afirma que están “preparados” para darle “cuello” a Ismael en cuanto la Fiscalía Anticorrupción haga la solicitud de desafuero ¿hay algo ya? Le creemos.

A su arribo a Palacio de Gobierno, este martes, el Gobernador Américo Villarreal dijo a los periodistas que el gobierno de México averigua cómo está eso de los “anuncios” que autoridades de los Estados Unidos colocaron en territorio mexicano, en la desembocadura del Bravo.

La explicación de los vecinitos es que traían una geolocalización satelital de hasta dónde llega el territorio gringo, que ha variado en los últimos tiempos por el cambio del cauce del río.