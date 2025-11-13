Por Redacción

Veracruz.- “El Atracadero”, restaurante de Tuxpan que se hizo conocido al ser arrastrado por la corriente del río y que días después fue localizado en los municipios de Alvarado y Coatzacoalcos, regresó a su lugar de origen.

La madrugada de este miércoles 12 de noviembre, algunos restos de la estructura del restaurante flotante llegaron a la zona norte del estado de Veracruz en un tráiler, generando sorpresa y expectativa entre la ciudadanía.

Cabe recordar que fue el 10 de octubre, por el desbordamiento del Río Tuxpan que la estructura que mantenía anclado el restaurante se dañó y el agua se llevó a “El Atracadero” a lo largo de 500 kilómetros por las costas del Golfo de México.

El primer hallazgo se hizo en Alvarado, donde pescadores lo divisaron en el agua cinco días después de haber sido arrastrado por el río; posteriormente fue llevado por autoridades marítimas al puerto más cercano.

La segunda parte de “El Atracadero” se dio en el sur de Veracruz, a casi 600 kilómetros de su lugar de origen, donde autoridades marítimas confirmaron su encallamiento de las costas de Coatzacoalcos.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, “El Atracadero” está siendo reconstruido en el mismo lugar de donde fue arrancado hace un mes y dos días, sin embargo se desconoce cuándo será abierto al público. (Iván Sánchez/La Jornada).