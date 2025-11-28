Por Agencias

Ciudad de México.- Los dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmaron que concluyeron los bloqueos en carreteras, casetas y aduanas, que iniciaron desde el lunes, esto luego de alcanzar acuerdo en la reunión que hoy sostuvieron nuevamente en la Secretaría de Gobernación (SG).

Adelantaron que las autoridades se comprometieron a modificar la iniciativa de Ley General de Aguas, así como a la atención de las demandas de campesinos y de mayor seguridad en las carreteras, para lo cual habrá “una mesa de trabajo permanente” con nuevas reuniones ya programadas para concretar precios de garantía y créditos para el campo.

De igual forma, se discutirá la petición que hicieron para “la exclusión de los granos básicos y la oleaginosas” en la eventual revisión del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con la intención de que sea el mercado nacional el que fije los precios. En materia de seguridad, se creará una fiscalía especializada en delitos en carreteras.

Tras una serie de reuniones que no prosperaron a lo largo de la semana, este jueves los dirigentes de ambas agrupaciones regresaron a la sede de la SG para reanudar el diálogo con funcionarios federales y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El encuentro inició a las 8 de la mañana y se mantuvo de manera ininterrumpida por más de 13 horas.

Al concluir el diálogo, Eraclio Rodríguez, dirigente del FNRCM explicó que en la iniciativa de Ley General de Aguas habrá ajustes para “el tema de las concesiones (de agua) para que se puedan heredar”. Además, se perfila que en la iniciativa se dará “un trato diferenciado cuando se trate de agua para la agricultura o se trate de aguas de uso industrial o de otro tipo”, pero seguirá la premisa en la propuesta legislativa para privilegiar el uso doméstico en el líquido extraído de pozos.

Por su parte, Baltazar Valdez, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, agregó que hubo un compromiso del gobierno federal “para sacar todos los pagos pendientes de los apoyos que hemos venido reclamando del trigo y maíz”.

En tanto, David Estévez, líder de la ANTAC, apuntó que pactaron que ya no participarán policías estatales en vigilancia en las carreteras salvo que estén “vigilados” por la Guardia Nacional, y se instalarán cámaras de seguridad en diversos puntos.

Por la noche, la Secretaria de Gobernación confirmó que “los manifestantes se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros” y dio a conocer que se instalaron tres mesas para dar continuidad a las peticiones. (Néstor Jiménez/La Jornada).