Por José Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Después de años de rezago y traslados obligados a esta capital, los contribuyentes de Villa de Casas finalmente pueden realizar trámites fiscales completos -incluyendo canje de placas y expedición de licencias- directamente en su municipio, medida que ha generado un aumento significativo en la recaudación y una respuesta positiva por parte de la ciudadanía.

La titular de la Oficina Fiscal, Rocío Montelongo Betancourt, explicó que tras una evaluación se detectó que el bajo nivel de recaudación se debía a la falta de servicios completos. En solo dos semanas de gestión, se logró implementar los trámites más demandados, eliminando la necesidad de viajar a otros municipios.

“Ya no tienen que trasladarse a Victoria. Tenemos un lote de 400 láminas para iniciar con la expedición de placas esta semana”, anunció Montelongo.

Con un padrón de aproximadamente 5 mil contribuyentes, la respuesta ha sido inmediata. La estrategia incluye difusión de beneficios fiscales, como los decretos impulsados por el gobernador Américo Villarreal Anaya, que permiten regularizar adeudos con descuentos de hasta el 80 por ciento.

Uno de los decretos más celebrados fue el de regularización de motocicletas, que permitió a los propietarios ponerse al corriente pagando solo 870 pesos, sin importar el monto acumulado de adeudo.

“Fue un gran beneficio para la ciudadanía. Todos los que tenían moto, debieran lo que debieran, solo pagaban 870 pesos”, destacó la funcionaria.

Además, los autos del 2011 al 2016 pueden ser regularizados con descuentos que reducen adeudos de 30 mil pesos a solo 5 mil 900, gracias al decreto de condonación de recargos.

La implementación de estos servicios marca un parteaguas en la descentralización fiscal en Tamaulipas, acercando trámites esenciales a comunidades que históricamente han sido marginadas en materia administrativa.