Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Cada vez más “suspirantes” levantan la mano en la intención de ocupar la candidatura de Morena y alianza por la gubernatura en 2028.

Nadie habla de organización y chamba partidista. Olvidan que antes está el 2027 y, los resultados en las urnas, serán una señal, un mensaje del resultado esperado en la renovación del gobierno. No se escuchan las palabras unidad, compañerismo y trabajo.

Al partido que le vaya bien en una le irá bien en la otra elección. Es la ruta de la decisión ciudadana.

¿Egoísmos? Pudiera ser, igual ambiciones. Piensan en lo personal y no en colectivo; que les vaya bien a ellos y no al partido. Es una combinación de codicia y voracidad ¿apoco no?.

En el costal van alcaldes, diputados federales y senadores. Están listos para participar en la encuesta interna, pero nadie habla del año previo, hacer talacha, perrear los votos por barrios y colonias. El plato no está servido, hay que cocinarlo e implica riesgos.

Se avientan al ruedo con el deseo ardiente de sacar provecho en su fama y bolsillo, pero no pensando en Morena y alianza, la 4T, el movimiento obradorista que ya cumple siete años. Nadie habla de la camiseta bien puesta, o tatuada como decían los priístas del Jurásico.

Los verdes “destaparon” a su precandidata como si la postulación fuera un formulismo, quitar y poner. Hacen oídos sordos que, para aspirar, primero tendrán que conservar la plaza de Reynosa y alrededores. Si no ganan no tendrán derecho al boleto.

El “señorito” Gómez Leal declaró a medios que participará en cuanto aparezca la convocatoria (años luz adelante). Pasa por alto que antes viene la renovación de la cámara federal, Congreso del Estado y presidencias municipales y, si algo falla, el gozo se fue al pozo.

No por nada la jerarca nacional, Luisa Alcalde, invitó a los cuadros a trabajar a ras de piso, con las bases y, llegado tiempo, aspirar.

Los sacrificios por el partido están ausentes, cuando sin él no son nada. Le deben mucho, tanto como sus carreras políticas y fortunas. Corresponder con el mismo esfuerzo es la lógica.

Hay de aquellos alcaldes que se confíen. Les puede salir por la culata. Las oposiciones esperan una ventana para colarse.

Son tiempos de calma, trabajo, unidad y disciplina. Por algo el Revolucionario Institucional duró más de 80 años en el poder. Deberían aprenderle, no sus mañas sino sus aciertos para cumplir de perdido con el primer fin de un partido político, que no es otro que conservar el poder.

Imaginamos que, allá por agosto o septiembre del 2028 se registrarán hasta 50 aspirantes a candidatos al gobierno, hombres y mujeres, sin hacer hoy la tarea a que los llaman.

Eso sí, en los municipios en que gobiernan, van a querer dejar sucesor. Lo exigirán por bonitas y bonitos, no por resultados.

Que no esperen que todo les llegue del cielo, que no se quieran colgar de la popularidad de la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuya aprobación a finales de noviembre anda en el 70 por ciento, según el cotidiano El Financiero, o de algo más según otras encuestadoras.

Ni de la aprobación ciudadana al actuar del Gobernador Américo Villarreal que, según Demoscopia Digital, a noviembre andaba por el 57.5 por ciento. Si aspiran deben tener luz propia, y esa no se gana con demagogia o propaganda, sino con hechos y acciones.

Y hablando del flamante Fiscal General, Eduardo Govea Orozco, los contrincantes de la 4T se le fueron al cuello utilizando la recurrente y vieja práctica de siempre: Relacionarlo sin pruebas con el crimen organizado.

Le dimos una “revisada” a los ataques que le soltaron. No hay elementos, expediente, fichas o resolución de autoridad. Solo versiones que estuvo detenido ¡por meses! en el penal federal de Almoloya de Juárez ¿cómo es que se acusa con tanta liviandad?.

Si fue detenido el 7 de febrero del 2002 y se le dictó auto de formal prisión siete días después ¿cómo es que no hay antecedentes?. Si tienen pruebas ¿por qué no las exhiben? Algo debió quedar en los archivos de la hoy FGR. Nos quedamos con que son novelas policiacas.

Este martes Govea se encargó de desmentir los señalamientos: “Soy hombre de Leyes”, dijo, y desestimó versiones sesgadas.

Escándalo en el Congreso del Estado cuando diputados de Morena acusaron de plagiario y mentiroso al diputado Ismael García Cabeza de Vaca, del PAN. Lo hicieron con pruebas en la mano.

En septiembre el diputado y médico Alberto Moctezuma Castillo presentó iniciativa para prohibir en Tamaulipas cirugías pláticas. Exhibió sellos de recibido y videos.

Meses después Ismael subió iniciativa similar y argumentó plagio, algo que le restregaron que es mentira.

Antes de irnos, mire que la UAT registra en el último semestre una matrícula histórica de 47 mil estudiantes. Es el resultado de nuevas carreras y programas de educación a distancia. Hay un crecimiento sostenido como respuesta a la creciente demanda formativa de la juventud.

El rector Dámaso Anaya dijo que hay doce nuevas carreras de licenciatura que comenzaron en agosto, y en enero se sumarán otros dos programas.