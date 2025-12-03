Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al circular sobre el Libramiento Naciones Unidas de esta capital, personal de la Dirección de Tránsito Estatal localizó y aseguró una motocicleta con reporte de robo activo.

El conductor se encontraba circulando sin placas traseras, con las luces apagadas y sin portar el casco, por lo cual se le solicitó detener la marcha para realizarle las recomendaciones correspondientes establecidas en la Ley de Tránsito del Estado de Tamaulipas.

La inspección se realizó en un costado del Libramiento Emilio Portes Gil, manifestando el conductor que no contaba con la documentación para acreditar la propiedad de la unidad.

Al realizar la verificación del número de serie en la Plataforma México, arrojó un reporte de robo realizado en 2024.