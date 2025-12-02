Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La secretaria de Administración Luisa Eugenia Manautou Galván informó que hasta octubre de 2025 el gobierno de Tamaulipas ha logrado ahorros superiores a los 150 millones de pesos, como resultado de la reestructuración de mandos y de un esquema más eficiente en las compras públicas.

De acuerdo con la funcionaria, el cambio de estructuras dentro de la administración estatal generó un ahorro aproximado de 120 millones de pesos, mientras que en adquisiciones se han registrado 34 millones de pesos menos en gasto, gracias a un sistema de cotizaciones múltiples que permite obtener mejores precios en insumos, servicios y activos fijos.

“Cada dependencia presenta sus requerimientos con estudios de mercado, pero nosotros realizamos una segunda y tercera cotización, lo que nos ha permitido disminuir los precios y alcanzar estos ahorros”, explicó.

En el rubro de arrendamientos, señaló que se han eliminado contratos innecesarios, como el del Instituto de Capacitación para el Empleo de Tamaulipas (ICET), que dejó de rentar un inmueble. Actualmente, todas las dependencias han concluido sus contratos de este año y ya se trabaja en la planeación de los arrendamientos para 2026, en coordinación con la Secretaría de Finanzas.

La secretaria adelantó que del 3 al 10 de diciembre se estarán pagando las becas tramitadas oportunamente en Recursos Humanos, aunque no precisó el monto total de este apoyo.

Sobre la reestructura administrativa, detalló que los ajustes se realizaron desde jefaturas de departamento hasta subsecretarías, algunas de las cuales fueron eliminadas o disminuidas de nivel.

Con estas medidas, el gobierno de Tamaulipas busca cerrar el año con finanzas más ordenadas y con un esquema de gasto público que priorice la eficiencia y la transparencia, indicó.