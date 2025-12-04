Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El estado de Tamaulipas tuvo el noviembre 2025 el noviembre más bajo de homicidios dolosos en 10 años.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que el Estado registró una reducción del 27% en víctimas de homicidio respecto a octubre.

Además del trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales, se destaca que la participación social y una mayor adopción de prácticas de convivencia y cultura de paz también han contribuido a este avance.

Se seguirán fortaleciendo estas acciones para mantener la tendencia a la baja y mejorar la seguridad en Tamaulipas, refirió la vocería de la SSP en una versión oficial.