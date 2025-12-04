Por Agencias
Ciudad de México.- La iniciativa presidencial para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales fue recibida esta tarde en la mesa directiva del Senado.
La presidenta de esta instancia, Laura Itzel Castillo, dijo que esta propuesta histórica, responde a una de las demandas más sentidas de las personas trabajadoras, que es la disminución de las horas laborables.
En sus redes sociales, resaltó que esta propuesta representa un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada.
“Es también una muestra de sensibilidad y compromiso que la presidenta Claudia Sheinbaum demuestra con el pueblo de México”, indicó.
La iniciativa reforma el artículo 123 constitucional, y fue presentada este día en la conferencia matutina de la mandataria Claudia Sheinbaum.
