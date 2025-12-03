Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sin aportar datos, y menos pormenorizados, la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer en un texto de menos cuatro líneas un evento trágico en el que la tarde de este lunes una persona perdiera la vida.

De acuerdo con dicha vocería, la persona murió electrocutada en un lugar de la carretera Victoria-Soto la Marina, la altura del aeropuerto Pedro José Méndez, ubicado en una franja que corresponde al municipio de Güémez.

“Personal de emergencia y seguridad se encuentran sobre la carretera Victoria–Soto la Marina, a la altura del aeropuerto, en el municipio de Güémez, atendiendo el reporte de una persona sin vida tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de mantenimiento.

“Se recomienda precaución al transitar por la zona”, reportó la instancia estatal.