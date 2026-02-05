Por Agencias/Redacción

Ciudad de México.- El plan de trabajo sobre minerales críticos entre Estados Unidos y México, anunciado este miércoles por Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos, estará apegado a la soberanía y a la Constitución mexicana, aseguró Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE).

En un comunicado, el funcionario detalló que el objetivo del plan es asegurar el suministro de insumos esenciales para diversos sectores clave de la industria, mediante la cooperación binacional, en un marco de respeto y apego a la legislación de ambos países.

“Queremos asegurar el suministro de minerales importantes a nuestra industria. Como estamos muy integrados con Estados Unidos, tenemos que apoyarnos mutuamente. Todo el trabajo de cooperación se realizará en el marco de nuestra soberanía y con respeto a nuestra Constitución”; apuntó.

Enfatizó que el plan de trabajo sobre minerales críticos se desarrolló en el marco de las conversaciones con Jamieson Greer, tendientes a la revisión del T-MEC.

“México y EU trabajarán para alcanzar un nuevo paradigma para el comercio preferencial de minerales críticos, respaldado por precios mínimos y otras medidas. El objetivo es asegurar la resiliencia mutua de las cadenas de suministro”, concluyó. (Braulio Carbajal/La Jornada).