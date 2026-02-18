Por Redacción

Ciudad de México, México.- En una operación coordinada, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron una avioneta, dos camionetas y más de 500 paquetes de cocaína en Oaxaca.

Como parte de las acciones de vigilancia permanente del espacio aéreo mexicano, personal de seguridad detectó la trayectoria de una aeronave que realizaba un vuelo no autorizado al sureste de Tapachula, Chiapas, por lo que de manera inmediata se desplegaron aeronaves para su verificación e identificación.

Tras dar seguimiento aéreo, se detectó el aterrizaje de la avioneta en la localidad de Huamúchil, municipio de San Dionisio del Mar, Oaxaca, donde arribaron las fuerzas de seguridad.

En el lugar se aseguró una aeronave, dos camionetas y 534 paquetes que contenían cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno. Los vehículos, la aeronave y la droga quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y dará seguimiento a las indagatorias.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de vigilar y resguardar el espacio aéreo nacional para impedir el trasiego de sustancias ilícitas y fortalecer la seguridad del país.

