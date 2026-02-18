Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y consolidar la profesionalización en materia de protección civil, se llevó a cabo la toma de protesta del Capítulo Tamaulipas del Colegio Mexicano de Profesionistas en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, organismo que contribuirá al desarrollo técnico y estratégico en la Gestión Integral de Riesgos en la entidad.

Este esfuerzo se enmarca en la visión impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer las capacidades institucionales, promover la coordinación interinstitucional y consolidar un enfoque preventivo que priorice la salvaguarda de la vida, el patrimonio y el entorno de las y los tamaulipecos.

Durante el acto protocolario, el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, señaló que la integración de este capítulo representa un avance significativo en la consolidación de una visión moderna de la Gestión Integral de Riesgos, sustentada en el conocimiento técnico, la actualización permanente y la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, la academia y la sociedad organizada.

González de la Fuente destacó que frente a un contexto marcado por fenómenos naturales, riesgos antropogénicos y emergencias de diversa índole, resulta indispensable fortalecer la preparación técnica y la participación de especialistas que contribuyan al análisis, evaluación y reducción de riesgos, bajo estándares profesionales y metodologías especializadas.

Asimismo, subrayó que la Gestión Integral de Riesgos debe concebirse como un proceso permanente que privilegia la anticipación, la identificación de vulnerabilidades y el fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias, más allá de la respuesta reactiva ante contingencias.

La conformación del Capítulo Tamaulipas permitirá establecer mecanismos de coordinación y sinergia que impulsen el intercambio de conocimientos, la capacitación continua y el diseño de estrategias orientadas a la construcción de comunidades más seguras, resilientes y preparadas.

González de la Fuente, dijo que con esta toma de protesta, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la profesionalización, la prevención y la mejora continua en materia de protección civil, avanzando en la consolidación de un modelo institucional sólido, eficiente y alineado a los principios de responsabilidad y servicio a la sociedad.