Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Verdaderamente que el diputado local del PAN, Gerardo Peña Flores, en entrevista con reporteros este martes 17, se exhibió como un fiel empleado del ex gobernador García Cabeza de Vaca, indicando que la solicitud de captura en su contra es «linchamiento político». No hay para el regiomontano razón, motivo ni justificación para que el reynosense sea apresado.

El exgobernador Cabeza de Vaca es acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, pero para el Lic. Gerardo Peña Flores, que no ganó su diputación con votos sino por ir en excelente lugar en «lista de candidatos plurinominales», contra el referido Cabeza de Vaca hay «persecución política».

En entrevista Gustavo Cárdenas dice que «Cabeza de Vaca es el gobernador más ladrón de toda la historia de Tamaulipas. Debe ser encarcelado y devolver todo lo robado».

Y añade: «Cabeza tiene grandes propiedades cerca de la Presa Vicente Guerrero, tiene mansiones en Soto La Marina, propiedades en Texas, y una empresa vitivinícola en Guanajuato, es una ficha de delincuente».

Y recuerda: » A mí cuando fue gobernador me cerró ilegalmente el restaurante Don Jorge, me cerró la gasolinera Japalma e intentó cerrarme el Hotel Las Fuentes. Todo el mismo día».

Y precisa: «Es un delincuente».

Fue Cabeza un gobernador abusivo. Vale decir que ganó la gubernatura en buena medida gracias a la burocracia tamaulipeca, que estaba cansada de ser testigo de abusos diversos de los gobiernos priistas. Con todo y ello, lo primero que hizo Cabeza de Vaca fue despojar de sus plazas laborales a miles de trabajadores burócratas, amén de maltratar a los que permanecieron en sus trabajos.

Estos despidos, cerca de 12 mil ocasionaron una baja en la economía, para empezar victorense. Además su administración fue feroz en eso que se llama «compensaciones» para los trabajadores burócratas. Llega Cabeza de Vaca y redujo a su mínima expresión dichas «compensaciones». Tras esto un grupito de trabajadoras y trabajadores abordaron en los pasillos de Palacio a un subsecretario bien allegado al Gobernador». El subsecretario cabecista los escucha y pide que le hagan una lista de afectados, y les solicita que le den unos días para solucionar la petición.

Pasan unos días. Llega el día de pago de la compensación y se encontraron los quejosos que ya ni la mínima compensación económica que tenían se les entregó. Desde ese momento su «compe» se redujo a 0 pesos.

Y como en sexenios estatales recientes no había acontecido. En el sexenio de Cabeza fueron asesinados dos periodistas Héctor González Antonio, así como Antonio de la Cruz y su joven hija.

En aquel tiempo había cada noche de viernes un programa en Facebook llamado 24/7 que hacía entrevistas en vivo a políticos y funcionarios.

Era el último viernes de mayo de 2018. Estábamos en elecciones para Presidente de México y para Senadores. Esa noche de viernes que recuerdo, entre los dos o tres reporteros de la entrevista «en vivo» estaba Héctor González Antonio, corresponsal de Excélsior. Y el personaje entrevistado era el candidato a Senador Ismael García Cabeza de Vaca, hermano, desde luego, del Sr. Gobernador.

En su turno al micrófono -nadie me cuenta, yo lo vi- Héctor le dice al candidato Ismael…algo así como…»Oiga señor Ismael… ¿cómo quiere usted ganar la elección de Senador, si su hermano Francisco está haciendo un pésimo trabajo de Gobernador?»

Ante la pregunta, Ismael responde calmadamente y dice que no, que el Gobernador está haciendo un gran trabajo en Tamaulipas.

La mañana del lunes llegaba a Cd. Victoria el candidato presidencial José Antonio Meade, del PRI. Tenía reunión con simpatizantes priístas en una cancha de beisbol de la colonia México. Pero la noticia de la muerte de Héctor González opacó la visita de Meade. Maleantes el fin de semana habían intentado robarle su vehículo a Héctor. Y debido a que se resistió lo golpearon, lo amarraron a su propio vehículo y lo arrastraron por empedradas calles de la colonia Estrella. La entonces Procuraduría a cargo de Irving Barrios Mojica dijo, anunció luego de exhaustiva investigación que el móvil del crimen fue…»robo a vehículo» y encarceló a Oscar Zuriel «N». (NOS VEMOS).