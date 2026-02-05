Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), comunica que el desplazamiento del Frente Frío número 33 y su masa de aire polar generarán condiciones meteorológicas desfavorables durante este jueves en gran parte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias puntuales intensas en las regiones de la Huasteca y Olmeca en Veracruz, así como en Oaxaca, condiciones que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, provocando encharcamientos o deslaves en zonas de ladera, por lo que se exhorta a la población de estas entidades a evitar cruzar corrientes de agua y a seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Simultáneamente, se mantendrá el evento de «Norte» que ocasionará rachas de viento de entre 90 y 110 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas, mientras que en las costas de Veracruz se esperan vientos de hasta 90 km/h. Estas ráfagas pueden derribar anuncios espectaculares, árboles y cableado eléctrico, por lo que se recomienda a la ciudadanía asegurar objetos que puedan ser proyectados y evitar transitar cerca de estructuras inestables.

En las zonas costeras de Tabasco y la Península de Yucatán el oleaje elevado podría representar un riesgo para la navegación, por lo que se recomienda a los pobladores respetar las restricciones de las capitanías de puerto.

El ambiente frío a muy frío persistirá en el norte, centro y oriente de México, con presencia de heladas y densos bancos de niebla que reducirán la visibilidad en carreteras. Ante la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, se recomienda limitar el ascenso a estas zonas.

Es vital mantener especial atención en infantes, personas adultas mayores y con enfermedades crónicas, asegurando que utilicen ropa térmica y eviten la exposición prolongada al aire frío.