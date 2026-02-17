Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Dícese que allá por el Palacio de Concreto no cayó bien la actitud de tres diputados morenos que, en la sesión itinerante de Matamoros, votaron en contra de la posición de su bancada y virtualmente a favor del PAN y el Hermano Lelo.

Como se dice coloquialmente, ya “los besó el Demonio”. En un momento de ofuscación y ceguera, creyéndose indispensables, decidieron su futuro, para mal.

No les irá bien de ahora en adelante si es que querían seguir como actores principales de la 4TT.

Ellos son: Marco Antonio Gallegos Galván, de Reynosa; Úrsula Patricia Salazar, Tampico, y la neolaredense Gabriela Regalado Fuentes.

Votaron en contra de la llamada “Ley Elipha” (Eliphaleth Gómez Lozano, autor de la iniciativa) que obligará a los diputados flojos a asistir a las sesiones y a leer iniciativas en tribuna, entre otros puntos.

Fueron los votos en contra de Morena a la reforma a la Ley Interna de los diputados, que lógico trae dedicatoria para Lelo, el más haragán en 200 años de historia del Poder Legislativo de Tamaulipas.

Como desafiando el liderazgo de la bancada de su partido, Marco incluso reservó un artículo del proyecto de reformas, para que todo “quede igual”, que por supuesto desechó la mayoría.

Poco faltó para que los guindas se pusieran, solitos, el fierro cabecista.

La opinión en la esquina del poder es que se entregaron al mal en una complicidad oscura y de corrupción. Perdieron moral y la confianza que se les tenía, sobre todo a Úrsula que había encabezado la Junta de Coordinación Política.

Le deben mucho al partido como para traicionar a su jerarquía y pactar con personajes que antes criticaban. Casualmente las tres personitas disfrutan de dietas por reelección. Van para seis años en la nómina.

Dos de los próceres, Marco y Úrsula, aspiraron en 2024 y aspiran a la presidencia del pueblo que los vio nacer, el primero Reynosa y ella Tampico. O ¿ya les dijeron que siempre no y por eso el golpe traidor?. Lo último que se espera en la bancada es que se sumen con el PAN para dar la puñalada.

A partir de del 11 de febrero quedaron marcados. Usted puede apostar que ni Toño ni Patricia (la sobrina no reconocida de AMLO) serán candidatos a ediles. Regalado ya no tiene opción y la administración neolaredense le quedaría muy grande (se dice está reservada para Ninfa Cantú).

Cruzaron la línea y les será difícil regresar ¿acaso chantajear a Morena con las candidaturas?. Ya quedaron fichados. La Ley Elipha de todas maneras fue aprobada.

Por ese rumbo va el futuro de las y el aludido. Los perdió la ambición desmedida. Si se suman al PAN ¿le quitan la mayoría calificada a Morena y aliados?. Imaginamos que en Palacio y la Junta de Gobierno tienen los números sobre la mesa.

No sería la primera vez que legisladores guindas se entregan al enemigo y trabajan para él como mercenarios. Se dio en el sexenio pasado.

Y le dimos una “vuelta” a las fichas rojas o alertas de Interpol. Lo buscamos como mexica y “gringo”. No encontramos el nombre de Francisco “N”, lo que no significa que no esté en la lista.

Tampoco datos de alerta del INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, como sí sucedió el 21 de mayo del 2021 a petición de la FGR, y que sigue en vigor.

La Fiscalía quería saber “los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de internación -aéreos, marítimos o terrestres- del territorio nacional”. De todas maneras se les peló a finales de septiembre del 2022.

No se presentó a entregar la administración estatal. Apareció en los Estados Unidos donde, sin preocupaciones, difunde videos en que participa en eventos de rodeo y ganadería.

Este mismo lunes el ex Gobernador firmó comunicado de prensa junto con su abogado Javier Coello Zuarth, en que acepta que el Juzgado Séptimo de Reynosa le negó la protección de la Justicia de la Unión a él y su familia.

Las expresiones son con más humildad y no con la soberbia de siempre. Sabe que lo traen cerca.

Dice que apelará al Colegiado de Circuito y niega que haya petición de extradición, porque tiene una suspensión para tales efectos, hasta en tanto los amparos se resuelven en definitiva (lo que no falta mucho).

Desmiente al periodicote de Monterrey, de que Relaciones Exteriores haya tramitado la solicitud de detención provisional.

La extradición es un tema complejo. Traerlo puede tardar años.

En octubre del 2022 la Interpol actualizó la ficha de Francisco por siete delitos, entre ellos terrorismo, tráfico de migrantes, robo de piezas de arte, violencia sexual, crímenes contra la paz, violación de derechos humanos y crimen organizado.

En febrero del 2025 la FGR desmintió que la Interpol haya cancelado la alerta roja en contra de Don Francisco, como él lo divulgó en redes. Fue “suspensión” debido a un amparo de la justicia federal.

La ficha seguirá hasta una resolución definitiva, que puede darse en semanas en el Colegiado y en la Suprema Corte.