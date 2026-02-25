Por Agencias

Ciudad de México.- Después de que fuerzas mexicanas eliminaron el domingo al líder del cártel más buscado del país, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, falsos relatos de violencia espectacular inundaron las redes sociales, alimentados por lo que investigadores dicen fue una campaña de propaganda coordinada por el crimen organizado.

De hecho, estallaron disturbios en muchas partes de México cuando los leales a El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, establecieron bloqueos de carreteras, incendiaron autobuses y tiendas y atacaron gasolineras en represalia por su asesinato.

Pero en internet, la situación se veía aún peor. Entre los informes falsos: el aeropuerto de Guadalajara tomado por asesinos. Un avión en la pista estaba en llamas. Salían columnas de humo de una iglesia y varios edificios en la ciudad de Puerto Vallarta, popular entre los turistas. Estas imágenes, que fueron revisadas por Reuters, eran falsas pero fueron compartidas decenas de miles de veces.

La desinformación prolifera rutinariamente después de grandes acontecimientos noticiosos, particularmente desde la llegada de la inteligencia artificial.

Los expertos dijeron que, en el caso del asesinato de El Mencho, las noticias falsas se estaban difundiendo a una velocidad sorprendente no solo por usuarios desprevenidos, sino también en algunos casos por el propio cártel, en un esfuerzo por hacer que su ola de violencia en represalia pareciera mayor y más aterradora de lo que realmente era.

«Están tratando de demostrar que el gobierno mexicano no tiene control sobre el país», declaró Jane Esberg, profesora asistente de la Universidad de Pensilvania, quien ha estudiado cómo los grupos criminales mexicanos utilizan las redes sociales.

Agregó que esta estrategia ayudó a crear una narrativa de que el cártel tenía presencia en todo el país, pero dificultó establecer la escala de la violencia y a qué se enfrentaban las fuerzas de seguridad.

Cuando un periodista le preguntó sobre cuentas de redes sociales vinculadas a cárteles que difunden noticias falsas, el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch dijo que las autoridades ya habían identificado «varias cuentas» y que harían una investigación más profunda para determinar cuáles tienen «relaciones directas con un grupo del crimen organizado».

Agregó que había otras cuentas «dedicadas a difundir mentiras» pero que no tienen vínculos criminales establecidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que las autoridades estaban trabajando rápidamente para refutar la información errónea y que había «muchas, muchas noticias falsas» circulando tras el asesinato de El Mencho.

INFLUENCERS DEL NARCOI Y LA CONFORMACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA

Los cárteles mexicanos han utilizado durante mucho tiempo las redes sociales para fines de propaganda, desde difamar a sus rivales hasta dar publicidad a los esfuerzos comunitarios de los grupos criminales, como la distribución de ayuda durante la pandemia de coronavirus.

El material falso utilizado tradicionalmente por los grupos criminales de México ha sido de menor tecnología: por ejemplo, videos de cárteles reciclados de años anteriores o imágenes violentas de conflictos lejanos en otros continentes, dijeron los investigadores.

Pero la aparición de contenidos generados por inteligencia artificial ha permitido ahora a los cárteles producir propaganda de noticias falsas más creativa.

Mientras tanto, el ascenso de los narcoinfluencers (personalidades de las redes sociales que lograron grandes cantidades de seguidores y utilizan sus plataformas para glorificar e incluso promover el crimen organizado) ha abierto otra vía para la propaganda en los últimos años.

Estas campañas de desinformación pueden ser particularmente dañinas en México, donde la violencia dificulta que los periodistas accedan a partes del país para informar sobre el terreno y distinguir los hechos de la ficción, declaró Esberg.

Pero ella y otros expertos también advirtieron que a menudo es difícil determinar con certeza qué cuentas o blogs están vinculados a los cárteles y difunden noticias falsas.

Pablo Calderón, profesor asociado de política y relaciones internacionales en la Universidad Northeastern de Londres, constató que los cárteles utilizan las redes sociales para amplificar su imagen y poder moldear la opinión pública, incluso a través de la desinformación.

«El domingo fue un buen día para las fuerzas de seguridad mexicanas», añadió. «Pero el crimen organizado ha logrado cambiar la narrativa, alejándose de la (incursión militar) y centrándose en el caos». (Reuters y La Jornada).