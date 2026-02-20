Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ahora sí el diputado panista Ismael García Cabeza de Vaca se colgó una medalla sin precedente en México: Solicitó la protección del Tribunal Electoral para trabajar lo menos, cobrar completo y no subir a tribuna.

El Hermano Lelo ya tiene el título de más holgazán en la historia legislativa de Tamaulipas. Va con todo para no chambear y sí cobrar.

El TRIELTAM le dio entrada a la demanda ciudadana de Lelo en contra del Congreso del Estado por expedir el decreto 66/971, conocido como Ley Eliphaleth (diputado autor de la iniciativa) y se envió a la ponencia del magistrado presidente Edgar Arroyo Villarreal.

¿Qué die el decreto? Que los representantes populares no tienen límite para subir las iniciativas que quieran. Las primeras cuatro -por periodo- pueden presentarlas por escrito; el resto darles lectura en tribuna.

Se sintió aludido el hermano incómodo. Es el más faltista aunque manda iniciativas a la Oficialía de Partes, generalmente refritos o plagios de leyes de otras entidades.

¿Qué más contiene? Que se va a descontar de inmediato a los legisladores que falten a comisiones o al pleno, con la posibilidad de llamar a los suplentes.

Don Ismael no quiere chambear pero eso sí… que las dietas lleguen puntuales.

Y otra vez se refiere a Tamaulipas Don Alejandro Rojas Díaz Durán, bautizado como “perro pantorrillero” por la entonces dirigente nacional de Morena, Yeidckold Polevnsky, el 19 de mayo de 2019 cuando el hombrecillo vino a Tamaulipas por orden de su amo y “corcholato” Ricardo Monreal, como avanzada rumbo a la candidatura presidencial, que perdieron.

De paso, tratar de abrir camino a la gubernatura a Rodolfo González Valderrama, que dejó los rayones y volvió a la Cdmx derrotado. Abandonó la delegación de SEDESOL (programas federales).

En un momento dado las enfermedades mentales de Alejandro empeoraron, enloqueció: Diciendo ser originario de Tampico -es chilango-, quiso ser diputado plurinominal y ¡Gobernador! por el partido Morena.

Rodolfo había sido suplente delegacional de Monreal en la Cdmx; Rojas era suplente de Monreal en el Senado.

Para que no quede duda, Valderrama es actual jefe de Prensa de Monreal en la Cámara de Diputados.

Primero (Rojas) atacó al Gobernador Cabeza de Vaca, cuyo fiscal Irving Barrios le “gestionó” una orden de aprehensión “a domicilio”. Luego se amafió con los cabezones para atacar la candidatura de Américo Villarreal.

Pues bien, tenemos que el pantorrillero ladra ahora desde la ciudad de México. Se hizo entrevistar por la periodista Carmen Aristegui en presunta réplica por alusiones de Francisco Javier García (entrevista anterior).

Aristegui le “regaló” 40 minutos al aire a nivel nacional.

Ventiló cosas viejas, temas reciclados como ese de que José Ramón Gómez Leal, ahora senador, cuñado de Francisco, es el iniciador y orquestador y jefe del huachicoleo fiscal en Tamaulipas.

Con sus influencias en el centro, logró que Julio Carmona -hermano de Sergio- fuera nombrado administrador de la Aduanan de Reynosa, y de ahí pal´real.

“Fue amigo íntimo de Carmona” (el asesinado en Nuevo León), dice el pantorrillero.

Le pone sabor a datos trillados: “Carmona también era amigo de Cabeza de Vaca, uno de sus proveedores a quien pagó casi 400 millones”.

Lo demás son historias de oídas dignas de películas de ficción, como eso de las maletas de dinero que fluyeron para la campaña de Morena, de lo cual hemos abundado en otras colaboraciones.

Sí nuevo: Don pantorrilla reta a Don Francisco “a denunciar a su cuñado JR Gómez” como huachicolero, para enjuiciarlo en México y los Estados Unidos.

Muy valiente dice en la entrevista: “Reto a Cabeza… que me acompañe a Nueva York a que denunciemos juntos al senador José Ramón Gómez por sus vínculos con Carmona y Horacio García Rojas que fue su subsecretario de Salud”.

Insiste: ¡Que vayamos juntos! (no sabe lo que dice el angelito).

A NY porque según el señor Rojas, es allá donde están abiertos expedientes por huachicoleo en contra del hoy senador y el ex Subsecretario.

Pide Francisco ir lo mismo a Fiscalía General de la República, aunque sabe que Pancho no puede entrar a México por orden de aprehensión.

En los Estados Unidos posiblemente ya también lo anden buscando mientras procede -eso espera- suspensiva de un Colegiado.

Muy infantil ese pantorrillero.

Hablando de la reforma electoral de la Presidenta Sheinbaum, parece que los magistrados y consejeros electorales de Tamaulipas salvaron el pellejo, pero serán menos. Los nombrará el Senado.

Han trascendido contenidos del primer borrador de la iniciativa, la mayor parte verdades y algunas mentiras, como esa de que ahora serán 508 diputados para dar oportunidad a la diáspora (no judíos) mexicana.

En la mañanera la Presidenta calificó tal versión como mentiras y anunció que la iniciativa será presentada el martes 24 de febrero, Día de la Bandera.

Los senadores sí van a bajar, de 126 a 98. Seguiremos.