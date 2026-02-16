Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante el IETAM, Esmeralda Peña Jácome, reconoció que dentro de la coalición con Morena y el PT no han sido plenamente contemplados ni valorados. “Nos hemos manejado como aliados y queremos que se nos contemple así. Hoy no tenemos figuras fuertes en la gubernatura ni en secretarías, y nos gustaría que fuera distinto”, expresó.

Peña Jácome subrayó que el Verde aporta votos y presencia territorial, pero hasta ahora no ha recibido espacios proporcionales en candidaturas o puestos de gobierno. Consideró que existen “áreas de oportunidad” para que el partido en el poder reconozca la aportación del PVEM y del PT, pues ambos han acompañado a Morena en procesos recientes.

En paralelo, explicó que el instituto político impulsa la Ruta Verde, estrategia para dar a conocer su ideología y programas, con el objetivo de fortalecer su identidad y acercarse a la ciudadanía más allá de los procesos electorales. “Queremos que la gente sepa quiénes somos, qué ofrecemos y dónde estamos ubicados, sin esperar a las campañas”, señaló.

La representante partidista reconoció que el Verde no ha logrado mayoría en presidencias municipales ni curules, pero insistió en que el trabajo de identidad es clave para recuperar la confianza ciudadana. “La nueva Fuerza Verde quiere que se nos conozca como partido, con nuestra propia ideología”.

De cara al proceso de 2027, Peña Jácome indicó que las decisiones se tomarán en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional, aunque el partido estatal planteará sus necesidades y aspiraciones. “Nos alineamos a la directiva nacional, pero también queremos que se nos dé la oportunidad en candidaturas y espacios”.

Por último, destacó que el Verde busca reposicionarse con la ciudadanía y la “Ruta Verde” es una estrategia para mostrar cercanía y recuperar confianza en un contexto donde, reconoció, muchos electores han perdido fe en los partidos políticos.