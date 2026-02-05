Por Agencias

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que este año “pinta todavía mejor que el anterior”, al tiempo que afirmó que México goza de certidumbre y que el gobierno busca atraer inversión privada nacional y extranjera.

“Soy muy optimista de 2026, muy optimista. Primero porque vivimos en un país glorioso, extraordinario, maravilloso. Y de eso debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos todos los mexicanos. Nuestros recursos naturales, nuestro pueblo, trabajador, con valores. Y eso nos da una fortaleza única”, expresó durante su participación en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, celebrada en el Museo Nacional de Antropología.

Sheinbaum agradeció la presencia de las empresarias reunidas en el evento. “Quiero agradecer a las empresarias que están aquí con nosotros. Me da mucho gusto. Dije que era tiempo de mujeres y es tiempo de mujeres”, señaló.

Destacó que hay una mujer empresaria coordinadora en cada estado de la República, trabajando con la Secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard, y con los secretarios de Economía o Desarrollo Económico de las 32 entidades para promover inversiones privadas.

“Eso nos hace tener un equipo de trabajo realmente. Quiero agradecerles a todas por este gran esfuerzo que están haciendo. Y además, como somos mujeres, vamos a salir adelante”, agregó.

La mandataria anunció que en febrero se darán a conocer varios temas relacionados con inversión pública y privada. Recordó que el día anterior se presentó un esfuerzo importante de inversión pública y mixta para infraestructura mediante diversos vehículos de inversión que permitirán potenciar recursos en energía, carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales y escuelas.

Detalló que ayer se mencionaron 5.9 millones de empleos en el sexenio y que este año se suman 722 mil millones de pesos adicionales al Presupuesto de Egresos de la Federación, equivalentes a dos puntos adicionales del PIB en inversión.

“Un punto del PIB de inversión directa nueva que está en el presupuesto, además de otras inversiones importantes que son reinversiones que representan alrededor de un millón de pesos este año. Entonces es un esfuerzo muy importante y con mucha racionalidad que nos va a permitir potenciar el desarrollo este año”, precisó.

Sheinbaum informó que este miércoles se presentaron las inversiones de Pemex, que en 2025 tuvo buenos resultados gracias a esquemas construidos entre las secretarías de Energía y Hacienda.

La Presidenta subrayó que la inversión pública potencia la privada y reiteró la invitación a invertir en México.

“México tiene certidumbre, puedo asegurárselos, el gobierno quiere que haya inversiones, estamos buscando inversión privada, nacional y extranjera y eso se nota en la inversión extranjera directa que tuvimos en 2025, en el tipo de cambio como está hoy, no tendríamos la moneda que tenemos hoy si no hubiera confianza en nuestro país y pues invitarles a que juntos sigamos construyendo este gran y hermoso país que tenemos”, concluyó. (Braulio Carbajal/La Jornada).