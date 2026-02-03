Por Agencias

Zapopan, Jalisco.- En su debut en la Serie del Caribe, Panamá fue apaleada 11-4 por México Rojo en la segunda jornada del torneo en el estadio Panamericano de beisbol de Zapopan, Jalisco.

Los Charros de Jalisco, denominados México Rojo, aprovecharon un desastroso pitcheo de los Federales de Chiriquí. La novena panameña recibió un impacto demoledor en el primer inning, cuando los Charros le llenaron la casa al pitcher canalero Paolo Espino y entonces apareció Bligh Madris para conectar un cuadrangular por el bosque derecho y lograr el grand slam.

Los toleteros locales siguieron repartiendo candela y en el tercer episodio cosecharon un racimo de siete carreras, la primera de estas con un jonrón solitario de Julián Ornelas.

Espino se bajó de la loma y los relevistas Kevin Miranda y Alberto Guerrero sufrieron para poder remediar el problema.

México Rojo no anotó más y Panamá registró dos carreras en el sexto rollo para hacer decorosa su derrota, gracias a un palo de vuelta entera de Johan Camargo, quien se llevó por delante a Austin Dennis. (La Jornada/Ap).