Por Agencias

Chihuahua.- Ocho familiares de la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez Hernández, y de la diputada local del mismo partido, Edna Xóchitl Contreras Herrera, ostentan cargos en recaudación de rentas, organismos operadores de agua y más dependencias del gobierno del estado de Chihuahua con sueldos de hasta 48 mil 600 pesos mensuales, en un presunto caso de nepotismo y tráfico de influencias que denunció el alcalde de Morena en Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

El papá, la mamá, un tío y un hermano de la dirigente panista, además de dos hijos, el esposo y un sobrino de la diputada, aparecieron este lunes en una nueva sección de la conferencia de prensa del edil juarense, denominada “Tráfico Influenciómetro”, en la cual se busca exhibir situaciones de corrupción de funcionarios y representantes del PAN en Chihuahua.

El alcalde explicó que esta sección se realizará de manera periódica, también para dar a conocer casos específicos de nepotismo “y exhibir al Partido Acción Nacional, bajo los mismos criterios que la dirigente Daniela Álvarez utiliza para señalar a Morena”.

Pérez Cuéllar señaló que esta dinámica surge a partir de información enviada por ciudadanos quienes han hecho llegar datos y contratos, son decenas de casos que se presentarán de manera gradual.

Advirtió que algunas de las evidencias que comprueban la relación laboral de los señalados, fueron borradas y ya no aparecen en los registros oficiales, particularmente en el Congreso del Estado. Añadió que la información está siendo documentada y resguardada.

En el caso de Daniela Álvarez, la denuncia por nepotismo y tráfico de influencias menciona a Jesús Álvarez Flores (padre), quien es funcionario en la Recaudación de Rentas en el municipio de Nuevo Casas Grandes, con sueldo mensual de 32 mil 693 pesos; Norma Hernández Hernández (madre), analista en el Instituto Tecnológico de Nuevo Casas Grandes, con salario de 12 mil 812 pesos; Jesús Manuel Álvarez Hernández (hermano), jefe de departamento de atención múltiple de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), en Ciudad Juárez, quien percibe 46 mil 552 pesos mensuales; y Hernando Álvarez Flores (tío), administrador de laboratorio en JMAS del municipio de Nuevo Casas Grandes, con sueldo de 14 mil 505 pesos mensuales.

Asimismo, fue señalada la diputada local Xóchitl Contreras, pues su esposo Ismael Corona Cortez tiene cargo de coordinador B en JMAS Ciudad Juárez, con sueldo mensual de 48 mil 600 pesos; Ismael Corona Contreras (hijo), auxiliar especializado en el Congreso del Estado, con salario de 9 mil 710 pesos más una compensación de 41 mil 088 pesos; Hiram Adrián Contreras Rodríguez (sobrino), supervisor D en la JMAS Ciudad Juárez, quien percibe un salario mensual de 28 mil 330 pesos; y Briseida Cristina Corona Contreras (hija), administradora en el Poder Judicial estatal, con sueldo mensual de 58 mil pesos.

Respecto a la denuncia del alcalde de Morena, la dirigente estatal del PAN respondió que se trata de persecución política y violencia de género.

“Si esto me sucede a mí, siendo presidenta de un partido político, no quiero imaginar la manera en que el alcalde trata a las mujeres que laboran en su administración cuando intentan denunciar alguna injusticia o irregularidad”.

Daniela Álvarez anunció que, en los próximos días acompañará jurídicamente a mujeres que han sufrido acoso sexual por parte de funcionarios municipales de Ciudad Juárez, quienes por temor no habían presentado denuncias anteriormente.

También presentará denuncias ante la Fiscalía General del Estado y ante el Instituto Estatal Electoral por violencia política en razón de género, ya que presentar supuestas acusaciones únicamente en el ámbito mediático y no ante una autoridad competente, es evidencia un intento de intimidación y de desviar la atención pública.

“Lo que el alcalde de la corrupción busca es intimidarme, censurarme y amedrentarme utilizando todo el aparato de la administración municipal de Ciudad Juárez, desde su posición de poder y creyendo que por ser mujer podrá intimidarme”. (Jesús Estrada/La Jornada).