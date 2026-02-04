Por Agencias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A casi cuatro meses de la desaparición del cadete naval Rubén Darío Becerra, familiares del joven bloquearon durante cuatro horas la Avenida de la Industria, en Altamira, para exigir a las autoridades federales y navales que intensifiquen su búsqueda y esclarezcan su paradero.

Rubén Darío, de 22 años, es estudiante de la Escuela Náutica Mercante Capitán de Altura Luis Gonzaga Priego González, con sede en el puerto de Tampico, y cursaba el quinto grado de la carrera de Medicina Naval. De acuerdo con sus familiares, el joven desapareció en octubre del año pasado tras haber sido ubicado por última vez en el municipio costero de Aldama.

Miguel Becerra, padre del cadete, señaló que la propia institución naval les informó que su hijo no se presentó a sus prácticas profesionales en un hospital civil de la colonia Doctores, en la Ciudad de México, lo que detonó la denuncia ante la Fiscalía General de la República; sin embargo, acusó que no ha habido avances ni respuestas claras sobre la investigación.

“Hablamos el día de la desaparición y no nos dijo si tenía otros motivos, en la escuela dicen que está perdido, que está desaparecido y que no llegó a las prácticas a un hospital civil de la colonia Doctores; lo seguimos por las cámaras, conocemos Aldama y los municipios que están en el sur de Tamaulipas. Creemos que hay una omisión de la autoridad y exigimos que se reabran las carpetas de investigación”.

Los inconformes levantaron el bloqueo a petición de las autoridades, que se comprometieron a investigar la ausencia del cadete. (Martín Sánchez Treviño y David Castellanos Terán/La Jornada).