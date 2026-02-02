Por Redacción

Morelia, Michoacán.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de una persona por su probable participación en los delitos de contra la salud en las modalidades de posesión de cocaína, metanfetamina y marihuana con fines de venta, y portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Lo anterior se obtuvo, luego de que el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, aportara los datos de prueba para que además se dictara prisión preventiva oficiosa en contra de Jersoon «N», y se fijaron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe destacar que esta persona fue detenida gracias a las labores que realiza el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuando al realizar reconocimientos terrestres en el poblado de Zirahuén, Salvador Escalante, Michoacán, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), observaron al hoy vinculado con vestimenta táctica, quien al notar la presencia militar trató de huir.

En la acción aseguraron un arma de fuego tipo fusil, un arma con un aditamento lanzagranadas, un arma corta, cargadores, cartuchos, un chaleco táctico con dos placas balísticas con las siglas de una organización criminal, dos teléfonos celulares, 130 envoltorios de plástico con metanfetamina, 113 envoltorios con cocaína, 70 envoltorios con marihuana, una motocicleta, entre otros objetos.

A la persona mencionada en este comunicado, se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.