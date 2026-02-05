Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Como parte de las acciones para fortalecer la movilidad laboral internacional y garantizar empleos dignos para las y los tamaulipecos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizó la entrega de documentación y sobre de viaje a un trabajador agrícola contratado legalmente para laborar en Estados Unidos, a través del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (PTET).

El evento fue encabezado por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien destacó que este tipo de mecanismos representan una alternativa segura, ordenada y con pleno respeto a los derechos laborales para quienes buscan oportunidades de empleo en el extranjero.

Durante la entrega, el titular de la STPS subrayó que el programa de movilidad laboral permite a las y los trabajadores tamaulipecos acceder a contratos formales, con salarios competitivos y condiciones laborales reguladas, evitando prácticas irregulares y riesgos asociados a la migración no documentada.

En el acto también estuvo presente la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Carolina Iveth Martínez Molano, quien refrendó el compromiso de continuar fortaleciendo los programas de vinculación laboral que impulsen el desarrollo económico y el bienestar de las familias en el estado.

Asimismo, participó el director del Servicio Nacional del Empleo en Tamaulipas, Emmanuel Reséndez Gómez, quien explicó que el trabajador beneficiado fue previamente perfilado y postulado a través de la oficina del SNE, garantizando que cumpliera con la experiencia requerida en el sector agrícola.

El beneficiario, originario del municipio de Bustamante, viajará para cumplir un contrato laboral de tres meses en una empresa agrícola del estado de Florida, contando con contrato, documentos migratorios y acompañamiento institucional desde su salida del país.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reiteró que continuará impulsando la movilidad laboral como una estrategia clave para generar oportunidades reales de empleo, promover el trabajo decente y asegurar que las y los trabajadores tamaulipecos accedan a mejores condiciones laborales, tanto dentro como fuera del país.