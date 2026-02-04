Por Redacción

Con la visión de fortalecer la formación universitaria con estándares internacionales, el rector Dámaso Anaya Alvarado impulsa, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la consolidación del Ecosistema de Microcredenciales UAT, un modelo educativo innovador que permitirá fortalecer las competencias profesionales, técnicas y transversales de estudiantes y docentes.

Como parte de las gestiones del rector Dámaso Anaya, la UAT dispone de veinte mil microcredenciales que serán otorgadas de manera gratuita, con el objetivo de certificar habilidades digitales, disciplinares y blandas que potencien la empleabilidad y el desempeño profesional de la comunidad universitaria.

Este esfuerzo responde a la visión de ampliar las oportunidades de certificación con validez global y de brindar herramientas que fortalezcan la inserción de las y los universitarios en los sectores productivos; además de representar un nuevo lenguaje en la educación superior al reconocer aprendizajes específicos de alto impacto.

Para los estudiantes significa una ventaja competitiva al egresar con certificaciones adicionales a su título profesional; mientras que para los docentes constituyen una ruta de actualización continua que enriquece la enseñanza y la innovación pedagógica, fortaleciendo la misión de formar talento con visión internacional.

En seguimiento a estas acciones, la Secretaría Académica de la UAT sostuvo una reunión con titulares de las dependencias académicas para implementar las estrategias de distribución y operación del programa que consta de un catálogo institucional con 69 opciones de microcredenciales, agrupadas en 17 tipos: 10 base, orientadas al desarrollo de habilidades digitales y transversales; y 7 especializadas, enfocadas en áreas estratégicas de alta demanda.

Durante la sesión se detallaron los procesos operativos, entre ellos la selección de microcredenciales por parte de cada dependencia, la asignación de becas, la calendarización, el seguimiento académico y la aplicación de los exámenes de certificación.

Para ello, se contará con el Sistema Académico de Microcredenciales, que permitirá la gestión integral de registros y reportes, con el respaldo de plataformas como GMETRIX, XperienceED y CERTIPORT, que aseguran estándares de calidad en la preparación, práctica y evaluación de los participantes.

La distribución inicial considera catorce mil certificaciones para nivel licenciatura, dos mil para bachillerato y espacios destinados al personal docente, con el propósito de impactar de manera transversal, a la comunidad universitaria.

El programa se implementará en tres fases a lo largo del semestre, que abarcan el registro, la formación en entornos digitales y la certificación final, bajo un esquema de acompañamiento permanente por parte de la Secretaría Académica y de los enlaces en cada plantel, garantizando que los participantes avancen de manera guiada hasta la obtención del certificado con validez internacional.