Por Redacción

Ciudad de México, México.- En el Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) impulsa estrategias de prevención, la detección temprana y el acceso oportuno a tratamientos especializados, con el objetivo de reducir la mortalidad por esta enfermedad, informó el director general de este instituto, Oscar G. Arrieta Rodríguez.

Señaló que el INCan es el principal centro de referencia oncológica del país y ha logrado avances significativos con un sólido programa de investigación clínica para mejorar el acceso a tratamientos innovadores de calidad, además de incorporar terapias dirigidas basadas en biomarcadores moleculares, cirugía robótica, radiocirugía estereotáxica, terapias biológicas personalizadas e inmunoterapia.

El director general, Oscar G. Arrieta Rodríguez informó que anualmente el instituto otorga más de 280 mil consultas y recibe a cerca de 8 mil 800 pacientes nuevos provenientes de todas las regiones del país; también ha realizado 62 mil sesiones de radioterapia y más de 6 mil 500 cirugías, integrando atención médica de alta especialidad, investigación y formación de recursos humanos.

“Nuestra misión no se limita a brindar atención clínica; también buscamos fortalecer la atención oncológica a nivel nacional mediante la generación de conocimiento y la formación de especialistas”, destacó.

Indicó que cuatro de cada 10 casos de cáncer podrían prevenirse mediante la incorporación de un estilo de vida saludable y la reducción de factores de riesgo; este padecimiento representa actualmente la tercera causa de muerte por enfermedad en México, con alrededor de 96 mil defunciones anuales y más de 200 mil casos nuevos.

Por ello, en materia de prevención, el INCan cuenta con servicios gratuitos de detección, como vacunación contra VPH y hepatitis, orientación nutricional, educación sexual y estudios de tamizaje, los cuales deben aprovecharse de manera periódica, comentó.

Recomendó que ante la sospecha de cáncer y la presencia de signos o síntomas persistentes como pérdida de peso inexplicable (o no asociada a dieta o ejercicio), sangrados anormales, bultos o masas, dolor continuo, cambios en lunares, tos persistente o alteraciones gastrointestinales, se debe acudir oportunamente a los servicios de salud y el primer nivel de atención es un punto clave para la detección temprana.

Advirtió que la obesidad, el sedentarismo y una alimentación inadecuada tienen un impacto significativo en la incidencia de la enfermedad; también el tabaquismo está asociado a más de 15 tipos de cáncer. Por eso dejar de fumar es una de las decisiones más efectivas para reducir el riesgo.

Finalmente, el Director General del INCan hizo un llamado a la población a escuchar su cuerpo, acudir a chequeos regulares y adoptar estilos de vida saludables, recordando que la detección temprana salva vidas.