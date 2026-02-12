Por Agencias

Buenos Aires, Argentina.- Utilizando el antiguo recurso de permitir actuar a un grupo de unos 20 provocadores, parapetados detrás de planchas de madera, la mayoría encapuchados, atacando las vallas -detrás de las cuales estaban los uniformados- disparaban piedras y unos cinco se dedicaron a preparar bombas molotov sin que nadie los detuviera, pero en cambio las fuerzas de seguridad arrojaron cientos de granadas de gas pimienta, balas de goma y chorros de agua desde camiones contra las primeras columnas de la multitudinaria y pacífica marcha en rechazo a la reforma laboral, que intentaba llegar frente al Congreso.

Policías federales, y de la ciudad de Buenos Aires, gendarmes y prefectos se apostaron en las calles adyacentes y por momentos daban la impresión de que se libraba una guerra. Las columnas se dispersaron, y aparecieron las motocicletas para cazar personas a distancia de los hechos violentos, y hay una cifra de unos 15 detenidos, pero ninguno de ellos pertenece al grupo de provocadores.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, quien iba al frente de una de las columnas que no pudieron llegar al Congreso, manifestó a la prensa que esta reforma laboral, que intenta imponer el presidente, Javier Milei, es la misma que de la última dictadura cívico militar, porque tiene como finalidad “privar a todos los trabajadores de sus derechos”.

“Desde que llegó Milei se pierde un empleo cada cuatro minutos y cierran 30 empresas por día”, dijo y añadió que “72 por ciento de los trabajadores -formales e informales- gana menos de un millón de pesos (unos 712 dólares); eso es lo que hay que atacar”.

El gobierno que ha entregado una buena parte del territorio nacional en estos pocos más de dos años de gestión, no ha reducido la inflación, y tuvo que pedir la renuncia al director del Instituto Nacional de Estadística y Censo, Marcos Lavagna porque iba a dar a conocer la verdadera cifra de este año, que ahora se estableció en 2.9 por ciento, aunque se estima que es más alta.

La canasta básica para cuatro personas suma casi un millón 400 mil pesos (mil dólares) que no afronta todos los gastos de una familia tipo y que no suma los gastos aumentado en este año en los servicios básicos y continúan y los salarios están por debajo del costo de vida.

Las marchas multitudinarias se reprodujeron en todo el país y hubo fuertes represiones en las provincias de Santa Fe y Córdoba.

La represión en esta capital fue comparada con lo actuado por esas mismas fuerzas de seguridad contra los jubilados y discapacitados en sus marchas pacíficas de los miércoles, dejando una cantidad de heridos y golpeados y en esta ocasión se mantuvieron detrás de las vallas, sin detener a ninguno de los provocadores, que siguieron actuando solitariamente como registraron las cámaras de televisión.

Esto fue utilizado por los voceros gubernamentales y los medios afines para acusar a los trabajadores, a la oposición y a los movimientos sociales y de izquierda como “los violentos de siempre”. La Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva advirtió que «los violentos que atacaron a nuestras fuerzas van a ser identificados (…) Son decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir a nuestro personal y generar caos».

El debate en el Senado se complica, convencido el gobierno de que había logrado con sus amenazas, chantajes y reparto de dinero convencer a gobernadores de distintos sectores políticos de darle los votos necesarios para dar la primera sanción, enfrenta gravísimas dificultades por cambiar lo que había acordado. (Stella Calloni/La Jornada/Afp y Ap).