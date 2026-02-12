Por Agencias

Ciudad de México.- La FIFA autorizó la solicitud para que el mediocampista Marcelo Flores deje a la Selección Mexicana y juegue desde ahora con el representativo de Canadá, con el cual podría disputar el Mundial 2026.

Flores, quien milita en los Tigres de la UANL, tenía la posibilidad de elegir entre tres selecciones debido a que su padre es mexicano, él nació en Canadá y vivió su infancia en Inglaterra.

En un inicio aceptó los llamados del Tricolor desde que tenía 15 años, incluso desde 2022 anunció que renunciaba de manera oficial a la posibilidad de representar al conjunto de la hoja de arce.

Sin embargo, ante la falta de convocatorias en este ciclo mundialista decidió presentar ante la FIFA una solicitud de One Time Switch para cambiar de nacionalidad ante el organismo y sumarse al representativo canadiense.

Desde enero ya había aceptado realizar un entrenamiento con Canadá, aunque no había hablado respecto a renunciar a la selección mexicana.

Ahora, se espera que el técnico de Canadá, Jesse March, convoque a Marcelo Flores para disputar los duelos de fecha FIFA de marzo ante Islandia y Túnez.

La escuadra de la hoja de arce tendrá como rivales en el Mundial 2026 a Uzbekistán, Qatar, Suiza y el ganador del repechaje de Europa entre Gales, Bosnia, Italia e Irlanda del Norte.