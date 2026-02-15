Por Agencias

Salamanca, Guanajuato.- Seis trabajadores de la agencia Nissan de Uruapan que estaban desaparecidos desde su traslado a una capacitación a Querétaro fueron localizados en el municipio de Salamanca

“Las presuntas víctimas viajaban a bordo de una camioneta de la empresa, con destino a la matriz en Querétaro”, informó la Secretaría de Seguridad de Salamanca.

Precisó que el último contacto con ellos fue cuando pasaban por el municipio de Salamanca y en su empresa no tenían información sobre su ubicación.

“Ante el reporte, se activaron los protocolos correspondientes y se desplegaron acciones coordinadas de búsqueda en las que participó la Dirección de Seguridad Pública del Municipio, en colaboración con autoridades estatales y la Guardia Nacional”, señaló la dependencia.

Los trabajadores llegaron al centro de Salamanca solicitando ayuda a la policía local, mencionó.

“Presuntamente, el vehículo en el que viajaban les fue sustraído entre los municipios de Yuriria y Uriangato”, informó la Secretaría de Seguridad de Salamanca. (Carlos García/La Jornada).