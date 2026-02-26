Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- No con la “rasurada” que hace falta y que el pueblo de México pide a gritos, pero llegó por fin el proyecto de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum.

La iniciativa viene “manca” porque se oponen los eternos vividores incrustados en los partidos “chiquillos”, socios de Morena desde 2018, Verde y PT.

A como dé lugar quieren conservar sus privilegios, su corrupción y clientelismo de supervivencia a costillas del partido mayoritario y el pueblo paga impuestos.

Convirtieron el voto simulado en una industria que les da para vivir como reyes sin rendirle cuentas a nadie, mientras las mayorías se “aprietan el cinturón” cada vez más.

La reforma viene “corta” decíamos porque los ¿líderes? quieren seguir repartiéndose las posiciones plurinominales sin ir a territorio a gastar suela y sudar la camiseta, como lo propone la Presidenta.

Manuel Velasco (el poder tras el trono) y Alberto Anaya, no están dispuestos a dejar la minita que les da dinero en automático todo el año y hasta para cumplir caprichos personales.

Para no romper lazos con esa alianza que garantiza mayoría calificada en la Cámara Baja, Claudia prefirió no recortar los 500 asientos de mayoría y minoría, aunque incluyó que todos deben hacer campaña si quieren tener acceso al Congreso de la Unión.

¿Consecuencias de la reforma en Tamaulipas? No está claro si se van a reducir los escaños del Congreso del Estado, aunque sí la quita de presupuesto (en realidad es de los más bajos de México y no hay nada que rasurarle).

Una propuesta inicial del Presidente López Obrador señalaba que un máximo de 9 diputados eran más que suficientes para los legislativos locales.

Como dijo el Filósofo de Guémez: “Para lo que hacen, con ellos basta y sobra”.

Las planillas de regidores sí serán “rasuradas” a un máximo de 15 en los municipios más poblados.

El proyecto de AMLO eran cinco ediles en lugar de 21 en los municipios “grandes” como Nuevo Laredo, Reynosa, Victoria, Matamoros, Madero, Altamira y Tampico. Para acabar con tanto parásito, concejales según el número de habitantes.

No hay detalles porque la iniciativa será presentada hasta el lunes en la Cámara de Diputados como cámara de origen. Hasta entonces sabremos si Jiménez, Abasolo, San Nicolás o Cruillas se quedan con dos regidores y un síndico, o un máximo de cinco.

Para alivio de quienes cobran en el IETAM, los organismos públicos locales se quedarán, aunque con menor presupuesto, personal y evitando duplicar funciones.

Lo más interesante del proyecto -apruébese o no- es que todos los candidatos, mayoría o representación proporcional, deberán ir a perrear los votos si quieren cobrar como diputados y senadores. Los líderes partidistas se habían acostumbrado a la comodidad de sus oficinas y cobrar lo mismo.

Un punto más relacionado con Tamaulipas: Serán uniformados los sueldos de los diputados locales de todo México.

Esto conviene a los locales porque se sabe que, es aquí donde menos percepciones tienen. Les puede aumentar la lanita.

Según el dato los que más ganan son del Estados de México y San Luis Potosí (donde gobierna el Verde Ecologista), que andan hasta cinco veces arriba que otras regiones.

¿Qué posibilidades hay que se apruebe el proyecto de Sheinbaum?. En veremos, aunque hay diputados verdes y petistas que, fuera de la opinión de sus dirigentes, podrían de sumarse al proyecto por compromisos locales.

¿Quiénes? Los que originalmente eran de Morena como José Baña Mojica y Carlos Canturosas, de Victoria y Nuevo Laredo, y la petista Olga Juliana Elizondo, Reynosa.

Es de esperar el voto en contra de Casandra de los Santos Flores, de Río Bravo, por su cercanía con la verde Maki Ortiz y el proyecto de asignar la gubernatura de San Luis para la esposa del Gobernador “Pollo” Gallardo.

En contra sería el voto de Alejandra Hernández Sáenz, aunque de Morena, muy cercana al Grupo Reynosa desde donde la quieren hacer candidata a la presidencia.

Igual en duda el voto de La Borrega López, ex alcalde de Matamoros, por aquello de los “roces” que provocó en la campaña de 2024 cuando pidió no votar por Morena sino por el Verde.

Van derechos los votos de Blanca Narro Panameño y Adrián Oseguera, que quieren las alcaldías de Altamira y Madero. Buscan quedar bien con quien manda en Tamaulipas.

De cajón por la iniciativa el voto de los senadores Olga Sosa Ruiz y José Ramón Gómez Leal.

“La justicia tarda pero siempre llega”, resumió el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, cuando se le preguntó su opinión sobre la resolución de la Suprema Corte en contra de Francisco “G”.

Agregó: “En este caso tardó un tiempo, pero hoy todo cambió, nada ni nadie por encima de la Ley”.

Termina la impunidad. Por ahí va el tema.