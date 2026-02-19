Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, aseguró que los libros de texto gratuitos seguirán siendo un instrumento democratizador del conocimiento, especialmente en zonas rurales y de mayor precariedad, pero reconoció que ya se trabaja en adiciones y revisiones de contenidos para el próximo ciclo escolar.

Valdez García explicó que la presidenta de la República ha subrayado la importancia de incorporar la presencia de las mujeres en la historia, mientras que el CINVESTAV revisará las áreas de matemáticas y ciencias. “El espíritu permanece: que el libro sea un legado y un instrumento que acompañe la enseñanza, pero con contenidos actualizados y metodologías acordes a la Nueva Escuela Mexicana”, señaló.

El funcionario destacó que la autonomía curricular es uno de los grandes baluartes de la Nueva Escuela Mexicana, pues otorga al docente la capacidad de diseñar estrategias de aprendizaje a partir de los contenidos. “Eso no existía antes de los gobiernos humanistas; hoy el profesor tiene un papel más activo en la construcción del conocimiento”, dijo.

Respecto a la participación estatal en la actualización de contenidos, Valdez García aclaró que hasta ahora no han sido convocados por la Conalitec, aunque se mantienen abiertos a aportar propuestas en caso de ser requeridos.

En otro tema, el funcionario informó que las inscripciones definitivas para el ciclo 2026-2027 avanzan con éxito y que el gobernador ha instruido garantizar espacios para todos los estudiantes. “Estamos reforzando la media superior; ayer en Reynosa anunciamos un nuevo CBTIS que permitirá ampliar la matrícula y planear mejor la distribución de mobiliario, salones y maestros”, detalló.

Valdez García exhortó a quienes aún no han completado su inscripción a acudir lo antes posible, subrayando que la planeación educativa depende de contar con cifras claras de matrícula. “El éxito de las inscripciones nos permite organizar con precisión los recursos y garantizar atención a cada alumno”, concluyó.