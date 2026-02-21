Por Agencias

Ciudad de México.- En un sólo día, el intercambio de información de inteligencia entre autoridades navales de Colombia, México, El Salvador y Francia, permitió que se aseguraran en tres operaciones contra el narcotráfico, 17 toneladas de cocaína, seis de ellas en aguas nacionales en inmediaciones de las Isla Clarion, y de los 16 detenidos, seis ciudadanos mexicanos, de acuerdo con información del Centro Internacional Marítimo de Análisis contra el Narcotráfico (CIMCON) y un mensaje en la red social X del presidente colombiano Gustavo Petro.

El dignatario sudamericano Informó: «con inteligencia colombiana de la Naval, coordinando con policías de Francia, México y El Salvador, hemos logrado incautar casi 17 toneladas de Cocaína, cerca de la Polinesia francesa, México y El Salvador.

«Creo que es el mayor decomiso en un solo día de la historia del tráfico ilegal de cocaína».

Según los registros de autoridades colombianas el primer operativo con resultados positivos de intercepción se registró al noroeste Isla Clarión; el segundo al sureste de la Polinesia Francesa (Francia), y el tercer golpe al suroeste de Bocana El Cordoncillo, en aguas de El Salvador.

Durante los operativos realizados por las fuerzas armadas de las naciones en que se incautaron los cargamentos, se detectó una embarcación tipo pesquero; otra nave considerada de alto bordo tipo Cisterna y otra embarcación tipo «multipropósito».

En el caso del registro en aguas mexicanas, el personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) aseguró 6 toneladas 16 kilos de cocaína y se detuvo a seis personas de nacionalidad mexicana.

En el segundo operativo realizado en la Polinesia Francesa se incautaron 4 toneladas 240 kilos de cocaína y no hubo personas detenidas.

En tanto que en la interceptación realizada en El Salvador, se aseguraron seis toneladas 600 kilos del alcaloide, y fueron detenidas diez personas, cuatro colombianos, un ecuatoriano, tres nicaragüenses y dos panameños. (Gustavo Castillo/La Jornada y Semar).