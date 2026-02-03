Por Redacción

Tula, Tamaulipas.– Tamaulipas ha registrado una disminución significativa en el flujo migratorio, así como una mejora sustancial en los procesos de repatriación, informó el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, durante una entrevista sobre la situación migratoria en la entidad, posterior a la inauguración del Festival del Cabrito 2026 en el municipio de Tula.

El funcionario señaló que, a nivel nacional, alrededor del 40 por ciento de los mexicanos que migran retornan al país, lo que representa aproximadamente 46 mil personas. En el caso de Tamaulipas, precisó que cerca de tres mil tamaulipecas y tamaulipecos han regresado, muchos de ellos de manera voluntaria, al acercarse a las instancias gubernamentales para recibir orientación y apoyo.

Villegas González destacó que actualmente los procesos de repatriación se realizan de forma ordenada y subrayó que ya no se registran retornos relevantes de personas migrantes en tránsito de sur a norte; además, han sido mínimas las acciones de rescate para el retorno hacia el sur del país o a sus lugares de origen.

Asimismo, indicó que, con la entrada del gobernador Américo Villarreal Anaya, la situación migratoria en Tamaulipas ha mejorado de manera radical. Detalló que los albergues que anteriormente tenían una capacidad de hasta seis mil personas y se encontraban al límite, actualmente albergan únicamente a 136 personas.

Agregó que a varias de las personas migrantes que permanecían en estos espacios se les han brindado oportunidades laborales, permitiéndoles integrarse de manera activa a la vida social y productiva del estado.

Finalmente, el secretario general de Gobierno reconoció el trabajo coordinado del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, junto con el Gobierno Federal y el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, lo que ha permitido fortalecer una política migratoria con enfoque humanista y de orden.