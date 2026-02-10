Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Si hoy fueran las elecciones para Gobernador de Tamaulipas (renovación 2028), Morena le daría una zapatiza al PAN de más de dos votos a uno.

Es la primera encuesta de intención del sufragio levantada por una empresa de investigación demoscópica, cuando estamos a dos años cuatro meses de las elecciones ¿creerle? Fue elaborada por la propanista Massive Caller, misma que hizo el ridículo en las presidenciales de 2024. La publicó el domingo.

No extraña que le concedan a Morena el 41.6 por ciento de las preferencias contra el 18.4 por ciento del partido azul y 9.5 para el PRI. Movimiento Ciudadano se queda con el 5.7; Verde 2.0 y PT 1.6 por ciento. Es el promedio que traen.

Si le hacemos caso a tales datos, los “chiquillos” aliados de Morena, es decir Verde y PT, se quedarían sin registro por no alcanzar el 3.0 por ciento de la votación emitida.

Les conviene ir en alianza con su hermano mayor para que les ayude a conservar el registro, que les “preste” votos como fue en el pasado.

La encuesta genera perfiles rumo al 2028 (antes de cruzar el 27).

Por el PAN le concede mayoría a “Truko” Verástegui con el 32.9 por ciento de las opiniones, seguido de “El Árabe” Nader con el 17.1. El 27 de los encuestados aportaron otros nombres.

En las filas tricolores no hay otro que Ramiro Ramos Salinas, ex diputado y pastor del Congreso, quien estaría dispuesto a sacrificar billetes para ayudar a Don PRI a no perder registro. Tiene años en precampaña.

Donde hay dudas es en las preferencias de Morena. Massive Caller le concede a JR Gómez Leal el 24.7 por ciento, contra 19.8 de Olga Sosa Ruiz. Ambos son senadores.

El tema no es definitivo. Faltan meses para la selección de candidatos y, en última instancia, la candidatura en Tamaulipas podría ser para una mujer considerando que en el Nuevo Santander no hemos tenido una gobernadora.

Eso de la zapatiza no es nuevo. La misma empresa tiene meses publicando intención del sufragio por municipios rumbo a 2027 y, en ninguno de los siete de mayor población va adelante Acción Nacional o su ex socio Revolucionario Institucional.

De la misma empresa, publicada el 28 de enero, en Madero Morena se va con el 43.9 por ciento contra 24.8 de Acción Nacional. En El Mante Morena supera el 41 por ciento de intención; Matamoros 42 y Nuevo Laredo 48 por ciento. En Victoria el guinda se alza con 35 por ciento contra el 19 del celeste.

Las cifras son contundentes y se mantienen. Si hoy fueran las elecciones el partido de Claudia Sheinbaum refrendaría el triunfo en las regiones más pobladas.

La concurrencia favor de Morena ha ido en aumento. En 2022 Américo Villarreal se echó a la bolsa 730 mil votos que le dieron un triunfo indiscutible.

Dos años después Sheinbaum cosechó un millón once mil, una diferencia muy importante ¿seguirá la tendencia en 2027 y 2028?.

Por los datos que circulan, Tamaulipas seguirá siendo guinda. A las oposiciones no les alcanzará para ganar presidencias “grandes” ni la gubernatura. Es el panorama de hoy, que puede cambiar mañana.

Los emecistas no estarían en condición de alzarse con la victoria estatal. Corren riesgo de perder hasta en Nuevo León, y con mayor razón si postulan a la esposa de Samuel García, como parece sucederá.

Conclusión: Si Tamaulipas se cubre de guinda o conserva la extensión territorial que ocupa, no quedará duda que la siguiente gubernatura será suya, aun con deserciones esperadas como la de Carlos Peña Ortiz, en Reynosa. Si regresa el PAN, ese será el que gane Palacio.

Desde luego, no todo triunfo es para siempre. La dictadura perfecta del PRI se acabó luego de 80 añitos.

En temas de la esquina del poder, el Gobernador Américo Villarreal presidió honores a la Bandera en la facultad de Enfermería de la UAT, y atestiguó la toma de protesta de la directora María Guadalupe Vázquez Salazar, siempre acompañado del Rector Dámaso Anaya.

Elogió a la nueva directora de quien dijo “conozco de primera mano su calidad profesional”, dado que tuvo la oportunidad de trabajar con ella en el sector salud, él como cardiólogo y ella como enfermera.

Y el Congreso de Tamaulipas trasladará sus actividades a Matamoros dentro de la serie itinerante por los municipios. El trabajo en comisiones arrancará a las 17:00 horas el martes en el Salón de Juntas de un hotel.

Hay varios temas de interés. Uno de ellos reforma la Ley de Aguas para que las Comapas depuren deudas de más de cinco años de los usuarios, pero a la vez convertirlas en créditos fiscales que se cobrarán vía Finanzas del Gobierno. Es lo que falta para acabar con los rezagos de cobranza. Embargarán construcciones y terrenos.

Hay gente que debe recibos por 15 o 20 años que suman hasta cien mil pesos, y nadie les cobra. Hasta un 50 por ciento de los usuarios son mala paga.

La plenaria es el miércoles once de febrero a las once de la mañana.

Una siguiente itinerante podría ser en Reynosa, tierra del líder parlamentario Humberto Prieto Herrera. Luego Nuevo Laredo.