Por Agencias

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena inició el proceso de expulsión del partido de Diego Rivera Navarro, ex alcalde de Tequila, Jalisco, así como de Juan Gabriel Toribio Villareal, ex director de catastro y predial de ese municipio, luego de que ambos fueron detenidos, acusados de extorsión y vínculos de grupos de la delincuencia organizada.

Mientras concluye el proceso, la CNHJ planteó como medida cautelar la “suspensión de los derechos partidarios» de ambos, «en tanto no sean esclarecidos los hechos que originaron su detención”.

En el caso de Rivera Navarro son dos los expedientes que abrió la CNHJ. Uno de ellos, fechado el 5 de febrero, día de su detención, y en el que también se analiza el caso de Toribio Villareal.

Mientras que en otro, con fecha en el documento del pasado 29 de enero, previo a su aprehensión, la instancia partidaria inició la investigación de oficio debido a que en el pasado periodo decembrino Rivera Navarro realizó una posada en la que invitó por redes sociales a afiliarse a Morena “sin tener facultades para ello”, y además, como incentivo promovió la rifa de un automóvil entre los que se sumaran a esta fuerza política.

“Se presume que, bajo la premisa de recibir ‘beneficios’, el acusado invitó a la población de dicho municipio a afiliarse a este partido político, cuando el derecho de afiliación se debe ejercer de manera libre, sin ningún tipo de compra, coacción y/o manipulación”, se indica en el documento.

Del otro de los expedientes, que inició la CNHJ de oficio tras la detención del ex alcalde, se aclara que con la medida cautelar la instancia partidista “no prejuzga sobre la existencia de las conductas denunciadas”, lo que en todo caso será materia de la resolución que emita de fondo una vez que concluya el proceso. (Néstor Jiménez/La Jornada).