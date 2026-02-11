Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El nombre de Tamaulipas sigue apareciendo en la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Este martes 10 de febrero no fue la excepción.

La titular del secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, expuso que, en enero, se registraron en Tamaulipas 14 homicidios dolosos, siendo la cifra más baja del mismo mes en los últimos diez años.

Hay una disminución del 46.2 por ciento en el promedio diario de ese delito respecto a enero del 2025.

Para no hacerla más larga, el Nuevo Santander es una de las entidades con mejores indicadores a nivel nacional, como resultado de la estrategia de seguridad desde el inicio del gobierno de Américo Villarreal.

Las estructuras criminales han sido disminuidas como resultado de la coordinación entre los órdenes de gobierno, como señaló el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En otros temas, dicen que, en política como en el deporte, el que se enoja pierde.

Otra de las máximas afirma que la política es paciencia y no impulsos. Maquiavelo decía que el poder se conserva con cálculo y no con arrebatos.

Valga lo anterior para adentrarnos en el “comunicado público” que este martes subió a redes la ex secretaria de Bienestar Social (estatal) Yahleel “N”, respecto a una virtual orden de aprehensión en su contra por varios presuntos delitos.

Se enojó. Responde altanera. Se sube al ring sin necesidad. No lo han hecho otras mujeres del cabecismo en su misma condición como: María de Lourdes, ex jefa de Finanzas; la ex Contralora Elda y Gloria de Jesús, ex de Salud, por mencionar a las damas.

Con esa actitud van a ir por ella más rápido de lo que espera, aun cuando brinque “el charco” para reunirse con otros cabezones.

Todo político (o política) que se precie de serlo diría que hay “disposición” de someterse a la justicia y colaborar en las investigaciones para llegar a la verdad, aunque sean palabras huecas y demagógicas.

Equivocó el camino. No es echando el penco encima a los medios de comunicación como la ex secretaria va a resolver sus problemas legales. En lugar de atemperar y aceptar hechos y situaciones, se muestra desafiante y retadora.

Nunca podrá parar a medios y redes, menos aquellos mensajes que provienen del anonimato.

Fiel a su “mecha corta” se dice víctima de una “estrategia reiterada” para frenar sus aspiraciones políticas.

Amenaza con demandar por violencia política de género a quienes han publicado que está con un pie en el penal, al no haberse presentado a los requerimientos de un Juez.

Acusa que “difunden mi imagen y mi nombre junto con datos imprecisos, fuera de contexto y dañinos”, lo que “encuadra en violencia política en razón de género”.

En una opinión muy personal, ya no hay escapatoria. Si ya cruzó al lado gringo será más difícil, pero al final el largo brazo de la justicia la podrá alcanzar junto con su ex jefe y ex compañeros de gabinete.

Ahí queda, no sea que nos agarre ojeriza y nos demande, como en su tiempo lo hizo en contra del compañero Fernando Acuña.

Donde no hay ningún avance, ni se vislumbra a corto plazo, es en las investigaciones para enviar a prisión a tantos pillastres que han pasado por las Comisiones de Agua Potable y Alcantarillado.

De los secretarios del gabinete cabecista, de perdido uno está en el tanque. De los organismos operadores se han reído de la Auditoría Superior y Fiscalía Anticorrupción.

Ni peces gordos ni flacos.

Tan solo en las Comisión de la Zona Conurbada hay varias “ternuritas” con nombre y apellido: David Ulloa González, Mario Leal Rodríguez, Jorge Manzur Nieto y Francisco Bolado Laurents. El daño patrimonial andaría en más de mil millones de pesos.

Nadie en la cárcel, ni los gerentes tultecos que, en su corrupción, llegaron a instalar tomas clandestinas en las dos gasolineras del pueblo (que son del mismo dueño).

Datos aportados por diputados dicen -por ejemplo- que Manzur Nieto firmó contrato por 12 millones para la compra de 32 mil medidores de agua a la Compañía Nacional de Medición, a un sobreprecio de 2.3 millones.

Igual, Manzur le asignó a la empresa Pacsa Industrial, propiedad de su compadre Alejandro Acevedo de la Garza un contrato de obras por 4.3 millones, aun cuando estaba impedido por ser funcionario municipal y estatal.

Hay más nombres, como el de Jorge Kauachi, cuya familia es dueña de las empresas Pagajo y Viajes Mahi, a las que se les otorgó contratos por 573 mil pesillos, cuando el mismo individuo era Gerente de Administración del organismo. Autocontrató servicios.

Pasa lo mismo en el operador de Reynosa. Ni una ofensa con citatorio para el ex gerente Néstor Domingo González Meza, señalado con un faltante de 400 millones en dos expedientes.

Muchos pájaros de cuenta libres. En año prelectoral, Morena necesita dar un golpe sobre la mesa para aumentar confianza y credibilidad.