Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) informa que en los estados de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala se han realizado 25 mil 702 pagos como parte del incentivo a la producción de maíz blanco, correspondiente al ciclo Primavera-Verano 2025.

Hasta el momento se han acercado 30 mil 930 agricultoras y agricultores a las ventanillas y bodegas para solicitar este beneficio, que consiste en 800 pesos por tonelada del grano básico —aportado por la federación— y 150 pesos por tonelada —otorgados por cada gobierno estatal—.

Cabe destacar que en estos seis estados se tienen habilitadas al menos 200 ventanillas ubicadas en bodegas, Distritos de Desarrollo Rural (DDR), Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) u Oficinas de Representación de AGRICULTURA.

En los estados de Chihuahua y Tamaulipas también inició el proceso para que las y los productores de maíz amarillo accedan al apoyo extraordinario del ciclo Primavera-Verano 2025, que consta de 600 pesos y 150 pesos por tonelada del grano que aportan los gobiernos federal y estatal.

Se invita a las y los agricultores de los ocho estados a que acudan a la ventanilla o bodega correspondiente para concluir su trámite, con su ticket de báscula y su Clabe interbancaria. El proceso es gratuito, rápido y sin intermediarios.

El programa de otorgamiento de incentivos concluirá hasta el próximo 31 de marzo, como lo establece la mecánica operativa, de ahí que AGRICULTURA llama a las y los productores a no postergar su solicitud de trámite, acudir por su apoyo económico y ordenar la comercialización del grano que esté en bodega.