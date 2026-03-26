Por Agencias

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó esta noche con modificaciones la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como Plan B, ya que dejó fuera las disposiciones en materia de revocación de mandato, que habrían permitido a la ejecutiva federal adelantar ese mecanismo para el 2027.

Con ese cambio de fondo, la minuta se remitió a la Cámara de Diputados pasada la medianoche.

Después de más de seis horas de debate, la reforma se aprobó en lo general, con 87 votos a favor y 41 en contra. Se logró la mayoría calificada, ya que el PT sufragó conjuntamente con Morena, pero presentó después en lo particular una reserva para eliminar todo lo relativo al mecanismo de revocación de mandato.

Fue la condición que el dirigente del PT, Alberto Anaya, puso para avalar la otra parte de la iniciativa presidencial, la referida a medidas de austeridad, como la reducción de los presupuestos de los congresos estatales y del Senado, así como el ajuste a las remuneraciones de consejeros, magistrados y funcionarios electorales.

El mismo Alberto Anaya confirmó en tribuna el arreglo durante la sesión vespertina en que se discutió el dictamen de esa reforma a cuatro artículos de la Carta Magna.

La sesión inició cerca de las seis de la tarde y al presentar el dictamen, los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón y de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, defendieron la propuesta de la presidenta Sheinbaum, contenida en el artículo 35 Constitucional, de posibilitar que la revocación de mandato se lleve a cabo en el tercero o cuarto año de gestión de la persona titular del poder ejecutivo y ésta pueda promover ese mecanismo.

Incluso, el senador Inzunza formuló un llamado “a nuestros compañeros de viaje, de principios, a las senadoras y senadores el Partido del Trabajo, a que avalen en sus términos la reforma.

Resaltó que “la revocación de mandato no es un mecanismo de confrontación, sino de responsabilidad. “Es la posibilidad de que el pueblo evalúe”.

De inmediato, el coordinador petista subió a tribuna para refrendar su apoyo a la presidenta Sheinbaum pero aclaró luego que votarían en lo general a favor de la reforma constitucional, pero “nos separamos del contenido del Artículo 35”.

“Quienes pensaban que nuestra coalición podría tener algunas grietas y dividirse, se equivocan, La coalición que hoy permitió que Claudia Sheinbaum llegara al poder está más firme que nunca en 2027 y 2030”, recalco y por primera vez en lo que va de la legislatura, Alberto Anaya recibió una ovación, tanto de los opositores, como de muchos morenistas, entre ellos del coordinador Ignacio Mier, quien le aplaudió de pie.

Durante la discusión, la senadora del PRI, Claudia Anaya, celebró que “el PT se haya separado de la revocación de mandato” y durante las muchas horas de discusión, ningún otro petista intervino, pero si senadores del PAN, PRI y MC, quienes descalificaron la reforma e insistieron en que sólo busca permitir que la presidenta Sheinbaum entre en el proceso electoral del 2027 y pueda hacer campaña en favor de Morena.

Las críticas subieron de tono y la panista Mayuli Latifa Simón gritó desde el pleno: “Se está llevando la chingada a su partido y por eso quieren sacar a la presidenta a las elecciones”.

La reserva para eliminar la propuesta de cambio al artículo 35 la presentó a nombre del PT la senadora Lizeth Sánchez, quien argumentó que debe mantenerse en sus términos actuales -en que la revocación de mandato es en el cuarto año de gobierno- “para conservar su naturaleza democrática.

Fue la única de las 18 reservas que se aprobó. Al final, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, rechazó que haya sido un fracaso el retirar el tema de la revocación de mandato. “Sería un fracaso haberlo rechazado en su totalidad, como el plan A”, justificó. (Andrea Becerril y Georgina Saldierna/La Jornada).